Qpr-Southampton, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Lo streaming live

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Championship
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Due vecchie conoscenze della Premier League si affrontano in Championship, ma non per ambire alla promozione, bensì per stare lontani dalla zona che scotta. Mercoledì 5 novembre, alle 20:45, al Matrade Loftus Road Stadium va in scena una partita senz'altro da non perdere, per intensità, temperamento e non solo. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365
Un’occasione perfetta per godersi Qpr-Southampton ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del calcio inglese in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

  • Cercare “Qpr-Southampton” nella sezione Live Streaming.

    • Come arrivano al match le due squadre

    Il Southampton sorprendentemente sta portando avanti un campionato a dir poco disastroso. Da quando è iniziata la stagione ha collezionato soltanto due vittorie, incassando ben cinque sconfitte e rimediando un numero impressionante di pareggi, ben sei. Questi risultati non possono condurre la squadra da una posizione lontana dalla ventunesima su ventiquattro, e ben farebbe il Southampton a invertire il trend per non rischiare una clamorosa retrocessione.

    Il QPR, invece, seppur non stia brillando, vanta comunque risultati migliori rispetto al Southampton: in tredici partite ha strappato cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Nelle ultime cinque, però, ne ha vinte soltanto due perdendone tre. E, alla sfida, si presenta con due sconfitte di fila, ma ciò non è sufficiente per non reputare il Qpr il favorito della prossima sfida di Championship.

    Le probabili formazioni di Qpr-Southampton

    QPR: P. Nardi; Dunne, Morrison, Cook, Esquerdinha; Madsen, Varane, Dembele, Kone; Saito, Burrell

    Southampton: McCarthy; Edwards, Wood, Quarshie, Manning; Jander, Charles; Fellows, Scienza, Fraser; Armstrong

    Non perdere Qpr-Southampton, tra le sfide più avvincenti della prossima giornata di Championship, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.

