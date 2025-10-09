Le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 continuano ad offrire tante sfide interessanti in grado di regalare gol e spettacolo: venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 si gioca Tongo-Congo, gara decisiva per le sorti del Gruppo B. Ospiti in corsa per il primato e per la qualificazione aritmetica al prossimo Campionato del Mondo. Padroni di casa già eliminati. Con Bet365 puoi seguire Tongo-Repubblica Democratica del Tongo-CongoCongo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.
La diretta streaming
Qualificazioni Mondiali, Togo-Congo: dove vedere la partita in Diretta TV e Streaming LIVE
Dove vedere Tongo-Congo in diretta TV e in streaming LIVE—
TONGO CONGO QUALIFICAZIONI MONDIALI DIRETTA TV STREAMING GRATIS - La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Tongo-Congo in diretta live. Il match, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Qui Tongo—
Aritmeticamente fuori dai giochi il Tongo, reduce dal successo contro il Sudan nell'ultima uscita della precedente sosta per le Nazionali. I precedenti contro la Repubblica Democratica del Congo non sorridono, l'ultima vittoria risale al 2013, tuttavia gli Sparvieri tenteranno di chiudere ugualmente, con onore e dignità il percorso di qualificazione.
Qui Repubblica Democratica del Congo—
La sconfitta per 3-2 nello scontro diretto contro il Senegal è costata carissimo alla Repubblica Democratica del Congo, costretta ora ad inseguire i rivali. A due giornate dalla fine un doppio successo, contro Tongo e Sudan, potrebbe non bastare ai Leopardi che dovranno sperare anche in un passo falso di chi al momento occupa la prima posizione in classifica nel Gruppo B.
Tongo-Congo, probabili formazioni—
TONGO, probabile formazione: Mensah; Fofana, Boma, Djene; Bode, Romao, Jean-Claude, Karim, Yenoussi; Klidje, Laba. Allenatore: Dare Nibombe
CONGO, probabile formazione: Bertau; Masuaku, Wan-Bissaka, Moutoussamy, Mbemba; Kayembe, Batubinsika, Sadiki; Wissa, Elia, Bakambu. Allenatore: Sebastien Desabre
© RIPRODUZIONE RISERVATA