Togo-Congo, 9° turno delle Qualificazioni Mondiali Africane: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis
Vincenzo Bellino
Le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 continuano ad offrire tante sfide interessanti in grado di regalare gol e spettacolo: venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 si gioca Tongo-Congo, gara decisiva per le sorti del Gruppo B. Ospiti in corsa per il primato e per la qualificazione aritmetica al prossimo Campionato del Mondo. Padroni di casa già eliminati. Con Bet365 puoi seguire Tongo-Repubblica Democratica del Tongo-CongoCongo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. 

Dove vedere Tongo-Congo in diretta TV e in streaming LIVE

TONGO CONGO QUALIFICAZIONI MONDIALI DIRETTA TV STREAMING GRATIS - La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Tongo-Congo in diretta live. Il match, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Qui Tongo

Aritmeticamente fuori dai giochi il Tongo, reduce dal successo contro il Sudan nell'ultima uscita della precedente sosta per le Nazionali. I precedenti contro la Repubblica Democratica del Congo non sorridono, l'ultima vittoria risale al 2013, tuttavia gli Sparvieri tenteranno di chiudere ugualmente,  con onore e dignità il percorso di qualificazione.

Qui Repubblica Democratica del Congo

La sconfitta per 3-2 nello scontro diretto contro il Senegal è costata carissimo alla Repubblica Democratica del Congo, costretta ora ad inseguire i rivali. A due giornate dalla fine un doppio successo, contro Tongo Sudan, potrebbe non bastare ai Leopardi che dovranno sperare anche in un passo falso di chi al momento occupa la prima posizione in classifica nel Gruppo B.

Tongo-Congo, probabili formazioni

TONGO, probabile formazione: Mensah; Fofana, Boma, Djene; Bode, Romao, Jean-Claude, Karim, Yenoussi; Klidje, Laba. Allenatore: Dare Nibombe

CONGO, probabile formazione: Bertau; Masuaku, Wan-Bissaka, Moutoussamy, Mbemba; Kayembe, Batubinsika, Sadiki; Wissa, Elia, Bakambu. Allenatore: Sebastien Desabre

