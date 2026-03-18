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CONFERENCE LEAGUE

Rakow-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Rakow Fiorentina dove vedere
La sfida è in programma alle ore 18:45 di giovedì 19 marzo all'AcelorMittal Park
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Torna in campo la Conference League e così anche la Fiorentina nella partita contro i polacchi del Rakow. La gara è in programma giovedì 19 marzo alle ore 18:45 all'ArcelorMittal Park. Il 2-1 dell'andata non rende la Viola certa del passaggio del turno, anche se indirizza la qualificazione verso l'Italia. Ma in una sfida da dentro o fuori tutto è possibile. Ecco dove vedere Rakow-Fiorentina in diretta tv e streaming.

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Rakow-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

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Il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League e in programma giovedì 19 marzo alle ore 18:45 è visibile in diretta tv su SkySport, precisamente ai canali 201 e 253 del telecomando. Per lo streaming, le possibilità sono su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

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Lo stato di forma delle due squadre

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Il Rakow, dopo la sconfitta dell'andata, ha perso anche in campionato con il Gornik per 3-1, venendo così scavalcato dallo stesso al quarto posto. L'andamento delle ultime gare è molto altalenante per la squadra polacca. Prima di queste due, in Ekstraklasa ha vinto due partite (1-0 con il Bruk-Bet Termalica e 2-0 con il Pogon), pareggiato altrettante (doppio 0-0 con Radomiak e Zaglebie) e perso una (4-3 con il Lech Poznan). Nel mezzo ha però vinto 1-0 con l'Avia Swidnik accedendo alle semifinali di coppa.

La Fiorentina in campionato è ormai fuori dalla zona retrocessione e la vittoria per 1-4 nello scontro diretto con la Cremonese l'ha portata a quattro punti di distanza da essa. Grosso sospiro di sollievo, dopo la sconfitta per 3-0 con l'Udinese e il pareggio per 0-0 con il Parma. La squadra di Vanoli è probabilmente nel momento migliore della stagione e superare il turno potrebbe dare ancora più fiducia a una rosa che ne ha grande bisogno quest'anno.

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FIRENZE, ITALIA - 14 DICEMBRE: L'allenatore Paolo Vanoli, allenatore dell'ACF Fiorentina, fa un gesto durante la partita di Serie A tra l'ACF Fiorentina e l'Hellas Verona FC allo stadio Artemio Franchi il 14 dicembre 2025 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Le probabili formazioni

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Mentre non sono segnalate assenze tra le fila di Lukasz Tomczyk, diversa è la situazione per Paolo Vanoli. Le indisponibilità certe sono quelle di Sabiri, Lamptey e Lezzerini. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

RAKOW (4-2-3-1): Zych; Mosor, Svarnas, Racovitan; Tudor, Struski, Repka, Ameyaw; Ivi Lopez, Brunes; Makuch. Allenatore: Lukasz Tomczyk.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli.

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