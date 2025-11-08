Ravenna-Torres Streaming Gratis e Diretta TV: dove seguire LIVE la Serie C

Ravenna-Torres in Diretta Tv e in Streaming Gratis: segui tutte le partite del campionato di Serie C LIVE su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 09:57)

La sfida valida per la 13ª giornata di Serie C promette emozioni forti. I padroni di casa arrivano in fiducia dopo aver superato l’Ascoli e puntano la vetta. Dall’altra parte, una Torres in caduta libera, alle prese con il cambio tecnico e un rendimento esterno da dimenticare Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone B) Ravenna-Torres GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Ravenna-Torres: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming — RAVENNA TORRES DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Con Bet365 puoi seguire Lecco-Arzignano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida tra Lecco e Arzignano.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Ravenna-Torres” nella sezione Live Streaming.

Qui Ravenna — Periodo d’oro per la formazione di Marco Marchionni, che dopo un piccolo stop contro l’Arezzo ha ripreso a correre. Le due vittorie di fila contro Pianese e Ascoli (entrambe per 1-0) hanno restituito fiducia e solidità a un gruppo che ha totalizzato 30 punti in 12 giornate, restando a -1 dalla vetta.In casa il Ravenna è una vera corazzata: 5 successi su 6 partite, con 11 gol segnati e 8 subiti.

Qui Torres — Situazione delicata per i sardi. Dopo un inizio incoraggiante, la Torres è sprofondata al penultimo posto con soli 7 punti, a pari merito con il Perugia. L’esonero di Michele Pazienza non ha ancora portato la scossa desiderata: sotto la guida ad interim di Marco Sanna, la squadra ha perso anche contro il Carpi (0-1). Il rendimento esterno è disastroso: 3 punti in 5 trasferte, senza mai vincere fuori casa.

Ravenna-Torres, probabili formazioni — Il Ravenna confermerà il suo collaudato 3-5-2, affidandosi in attacco al tandem Spini–Luciani.A centrocampo il regista Tenkorang guiderà la manovra, con Rossetti e Lonardi ai suoi lati e Donati e Rrapaj sugli esterni. In difesa spazio a Esposito, Solini e Scaringi davanti ad Anacoura.

La Torres dovrebbe rispondere con un 4-3-2-1 più coperto, nel tentativo di limitare l’offensiva giallorossa. In attacco ci sarà Musso come unica punta, supportato da Mastinu e Lunghi. In mediana spazio a Sala, Giorico e Masala, mentre dietro Zaccagno sarà protetto da una linea composta da Zambataro, Fabriani, Antonelli e Mercadante.

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Esposito, Solini, Scaringi; Donati, Rossetti, Tenkorang, Lonardi, Rrapaj; Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni

TORRES (4-3-2-1): Zaccagno; Zambataro, Fabriani, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico, Masala; Mastinu, Lunghi; Musso. Allenatore: Marco Sanna

Non perderti la Serie C: segui LIVE Ravenna-Torres, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.