La nona giornata della Primera B colombiana vedrà il Real Cartagena affrontare il Barranquilla FC in una sfida che, almeno sulla carta, sembra avere un chiaro favorito. Lunedì 8 settembre 2025, alle ore 00.00, allo stadio del Cartagena, le due squadre si troveranno faccia a faccia con obiettivi completamente opposti: i padroni di casa puntano a consolidare la propria posizione d’élite, mentre gli ospiti cercano disperatamente una svolta per risalire dal fondo della classifica.
Real Cartagena-Barranquilla: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Dove vedere Real Cartagena-Barranquilla in diretta TV e in streaming LIVE
Il match tra Real Cartagena-Barranquilla del 7 settembre alle ore 00.00.
Il momento delle due squadre—
Il Real Cartagena sta vivendo un avvio di stagione di alto livello. Con 15 punti conquistati e una posizione d’onore al secondo posto, la squadra allenata da Nestor Oscar Craviotto ha dimostrato grande solidità ed equilibrio tra i reparti. Nelle ultime cinque partite, sono arrivate ben quattro vittorie e una sola sconfitta, con una difesa quasi impenetrabile: appena quattro gol subiti in otto giornate. L’ultima vittoria per 1-0 contro l’Atlético Huila ha ulteriormente confermato la maturità del gruppo, capace di soffrire senza perdere compattezza. Il Real Cartagena sembra avere tutte le carte in regola per mantenere la propria corsa nelle zone alte della classifica.
Il Barranquilla FC, invece, sta attraversando un avvio di stagione estremamente complicato. Con soli 5 punti in classifica, la squadra di Grigori Giovanny Mendez Granados occupa il quindicesimoposto, frutto di una sola vittoria, due pareggi e ben cinque sconfitte. La difesa si è rivelata particolarmente fragile, con 16 gol subiti, e l’ultimo ko per 4-1 in casa contro l’Internacional de Palmira ha messo in evidenza tutte le difficoltà del gruppo, incapace di trovare equilibrio e continuità.
Le probabili formazioni di Real Cartagena-Barranquilla—
REAL CARTAGENA ( 4-2-3-1) : Armesto, Mera, Moralez, Pedrosa, Duque, Acosta, Rodriguez, Rosa, Nieva. Ruiz, Murillo. Allenatore: Corredor.
BARRANQUILLA ( 4-1-4-1) : Lemus, Villamil, Tejera, Sarmiento, Correa, Velez, Garcia, Berdugo, Fernandez, Lopez, Mercado. Allenatore: Mendez.
