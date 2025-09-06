La nona giornata della Primera B colombiana vedrà il Real Cartagena affrontare il Barranquilla FC i n una sfida che, almeno sulla carta, sembra avere un chiaro favorito. Lunedì 8 settembre 2025, alle ore 00.00, allo stadio del Cartagena, le due squadre si troveranno faccia a faccia con obiettivi completamente opposti: i padroni di casa puntano a consolidare la propria posizione d’élite, mentre gli ospiti cercano disperatamente una svolta per risalire dal fondo della classifica.

Il momento delle due squadre

Il Real Cartagena sta vivendo un avvio di stagione di alto livello. Con 15 punti conquistati e una posizione d’onore al secondo posto, la squadra allenata da Nestor Oscar Craviotto ha dimostrato grande solidità ed equilibrio tra i reparti. Nelle ultime cinque partite, sono arrivate ben quattro vittorie e una sola sconfitta, con una difesa quasi impenetrabile: appena quattro gol subiti in otto giornate. L’ultima vittoria per 1-0 contro l’Atlético Huila ha ulteriormente confermato la maturità del gruppo, capace di soffrire senza perdere compattezza. Il Real Cartagena sembra avere tutte le carte in regola per mantenere la propria corsa nelle zone alte della classifica.