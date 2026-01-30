derbyderbyderby streaming Real Madrid-Vallecano: dove vedere la Liga in Streaming e in TV

Il Real Madrid ospita il Rayo Vallecano al Santiago Bernabeu in una gara chiave della 22ª giornata di Liga, con i blancos chiamati a vincere per rimettere pressione e rispondere al Barcellona (vittorioso contro l'Elche) nella corsa al primo posto. La squadra di casa arriva con grande fiducia e con l’obiettivo di sfruttare il turno favorevole davanti al proprio pubblico, mentre il Rayo si presenta con l’urgenza di fare punti per restare lontano dalla zona retrocessione.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Liga:

  • Guarda ora Real Madrid-Vallecano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Real Madrid-Vallecano in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Real Madrid-Vallecano, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    Probabili formazioni

    —  

    Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa

    Rayo Vallecano (4-4-2): Batalla; Baillu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Akhomach, Ciss, U.Lopez, Espino; Isi, De Frutos. Allenatore: Perez

