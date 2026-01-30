Real Madrid-Vallecano: dove vedere la Liga in Streaming e in TV

Real Madrid-Vallecano: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Il Real Madrid ospita il Rayo Vallecano al Santiago Bernabeu in una gara chiave della 22ª giornata di Liga , con i blancos chiamati a vincere per rimettere pressione e rispondere al Barcellona (vittorioso contro l' Elche ) nella corsa al primo posto. La squadra di casa arriva con grande fiducia e con l’obiettivo di sfruttare il turno favorevole davanti al proprio pubblico, mentre il Rayo si presenta con l’urgenza di fare punti per restare lontano dalla zona retrocessione.

Dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

REAL MADRID VALLECANO LIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Real Madrid-Vallecano in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.