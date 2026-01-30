Real Madrid-Vallecano: dove vedere la Liga in Streaming e in TV

Il Real Madrid ospita il Rayo Vallecano al Santiago Bernabeu in una gara chiave della 22ª giornata di Liga, con i blancos chiamati a vincere per rimettere pressione e rispondere al Barcellona (vittorioso contro l'Elche) nella corsa al primo posto. La squadra di casa arriva con grande fiducia e con l’obiettivo di sfruttare il turno favorevole davanti al proprio pubblico, mentre il Rayo si presenta con l’urgenza di fare punti per restare lontano dalla zona retrocessione.
Probabili formazioni—
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa
Rayo Vallecano (4-4-2): Batalla; Baillu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Akhomach, Ciss, U.Lopez, Espino; Isi, De Frutos. Allenatore: Perez
