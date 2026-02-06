Real Sociedad-Elche Streaming e Diretta TV: dove vedere la Liga LIVE

Real Sociedad-Elche: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 6 febbraio - 17:11

﻿

Sabato sera al Reale Arena di San Sebastián la Real Sociedad ospita l’Elche per la 23ª giornata della Liga spagnola. Si preannuncia un match interessante, con la squadra di casa favorita, ma con qualche insidia da non sottovalutare.

La Sociedad arriva a questo incontro imbattuta nelle ultime sei partite di campionato e con una buona dose di fiducia dopo la qualificazione alle semifinali di Copa del Rey contro l’Alavés. Nonostante qualche difficoltà iniziale nel corso della stagione, gli uomini di Matarazzo hanno trovato continuità, dimostrando grande carattere soprattutto nelle partite fuori equilibrio numerico, come successo con il Bilbao.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Liga:

Dove vedere la Liga in Streaming e in Tv — REAL SOCIEDAD ELCHE LIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Real Sociedad-Elche in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Real Sociedad — Sul piano tattico, la Sociedad si presenta con un modulo 4-4-2 equilibrato: in difesa Caleta-Car e Martin guidano il reparto centrale, mentre sulle fasce Guedes e Gomez garantiscono ampiezza e pericolosità offensiva. Il centrocampo è orchestrato da Turrientes e Soler, con Oyarzabal e Oskarsson pronti a finalizzare in attacco.

L’assenza di Mendez per squalifica verrà colmata senza intoppi, a conferma della profondità della rosa. Una nota da considerare è che, pur essendo solidi in casa, i biancoblu hanno sofferto in passato per la gestione della porta, mantenendo la rete inviolata solo in rare occasioni: questo potrebbe offrire qualche chance agli avversari in contropiede.

Qui Elche — L’Elche, invece, attraversa un momento molto delicato. La squadra di Sarabia ha raccolto solo due punti nelle ultime sei gare e ha subito una pesante sconfitta per 3-1 in casa contro il Barcellona, confermando le difficoltà del momento. Il rendimento esterno è il peggior della Liga e questo rende la trasferta a San Sebastián particolarmente complicata.

Anche se l’Elche giocherà con un modulo 3-4-1-2 che potrebbe favorire il gioco in contropiede, la mancanza di continuità e la difficoltà a concretizzare davanti alla porta nemica rendono difficile immaginare una vittoria piena. Silva e Rodriguez saranno le principali frecce offensive, supportati da Diangana in posizione più arretrata.

Probabili formazioni — Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Munoz; Gomez, Soler, Turrientes, Guedes; Oyarzabal, Oskarsson. Allenatore: Matarazzo.

Elche (3-4-1-2): Pena; Affengruber, Chust, Donald; Valera, Aguado, Solari, Pedrosa; Diangana; Silva, Rodriguez. Allenatore: Sarabia.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Liga: