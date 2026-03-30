La sfida è in programma alle ore 20:45 di martedì 31 marzo allo stadio epet Arena di Praga

Filippo Montoli 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 14:56)

Nella serata di martedì tutti gli occhi saranno puntati sulle finali dei playoff, tra cui anche Repubblica Ceca-Danimarca. Chi vince guadagna il biglietto per i Mondiali del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. La gara è in programma alle ore 20:45 all'epetArena di Praga, la casa dello Sparta, e sarà diretta dall'italiano Maurizio Mariani. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Repubblica Ceca-Danimarca.

Repubblica Ceca-Danimarca, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la finale delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma martedì alle ore 20:45 sarà visibile in diretta tv su SkySport, ma esclusivamente all'interno della Diretta Gol al canale 202 del telecomando. Per quanto riguarda lo streaming, la gara verrà trasmessa sempre con la stessa modalità su Sky Go.

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Lo stato di forma delle due squadre — La Repubblica Ceca se l'è vista davvero brutta contro l'Irlanda in semifinale. Dopo essere andata sotto per 2-0 in 25 minuti, la squadra di Koubek ha riacciuffato il pareggio quasi allo scadere. Sono stati necessari i rigori per decidere la gara. La squadra dell'Est Europa arriva dal secondo posto nel Gruppo L, alle spalle della Croazia che ha dominato il girone. Sei punti hanno diviso le due squadre.

Per la Danimarca pochi problemi nella semifinale dei playoff, dove ha superato con un rotondo 4-0 la Macedonia del Nord. Tutte le reti sono state realizzate nel secondo tempo. La squadra oggi guidata da Riemer ha incredibilmente mancato la qualificazione diretta ai Mondiali arrivando seconda nel Gruppo C, dietro alla Scozia. I danesi non sono riusciti a superare i britannici né all'andata (0-0), né al ritorno (4-2).

Le probabili formazioni — I due Commissari tecnici possono sorridere, visto che tutti i giocatori convocati per i playoff della competizione sono disponibili e pronti a giocare. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Darida, Jurasek; Schick, Chory, Sulc. Allenatore: Miroslav Koubek.

DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Bah, Norgaard, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Frohldt; Isaksen, Hojlund, Damsgaard. Allenatore: Brian Riemer.