Rimini-Forlì: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming

Venerdì 19 settembre 2025 alle 20:30 lo stadio Romeo Neri ospita il derby tra Rimini e Forlì, valido per la 5ª giornata di Serie C (Girone B). Una sfida carica di tensione e significato, con due squadre che arrivano al match con stati d’animo opposti ma la stessa voglia di riscatto.
RIMINI FORLI' DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo B di Serie C, Rimini-Forlì, in programma venerdì 19 settembre alle ore 20:30.
Qui Rimini—
I biancorossi vivono una situazione difficile: ultimi in classifica a -10 per la pesante penalizzazione societaria. Sul campo però la squadra di Filippo D’Alesio non ha alzato bandiera bianca: nonostante due sconfitte di fila, l’allenatore chiede energia e sostegno dai tifosi per trasformare la crisi in un’impresa. L’arrivo di nuovi innesti, come Ferrarini, e il recupero degli infortunati potrebbero dare nuova linfa a un gruppo che ha bisogno di punti e fiducia.
Qui Forlì—
I galletti sono a metà classifica con 6 punti (2 vittorie e 2 sconfitte). La squadra di Alessandro Miramari arriva dal passo falso contro il Gubbio ma conserva un’identità chiara: gioco aggressivo e idee precise. Il tecnico ha invitato i suoi a mantenere massima concentrazione, consapevole che il derby è sempre una partita a sé. Rosa quasi al completo, con la possibilità di schierare la formazione tipo.
Rimini-Forlì, probabili formazioni—
RIMINI (3-5-2): Vitali L., Bellodi, Lepri, Moray, Longobardi, Asmussen, Piccoli, Gemello, Fabbri, Capac, D’Agostini. Allenatore: Filippo D'Alesio.
FORLI' (4-3-3): Martelli; Manetti, L.Saporetti, Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza; S. Saporetti, Manuzzi, Farinelli. Allenatore: Alessandro Miramari
