Rimini-Forlì: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming

Venerdì 19 settembre 2025 alle 20:30 lo stadio Romeo Neri ospita il derby tra Rimini e Forlì , valido per la 5ª giornata di Serie C ( Girone B ). Una sfida carica di tensione e significato, con due squadre che arrivano al match con stati d’animo opposti ma la stessa voglia di riscatto.

Qui Rimini

I biancorossi vivono una situazione difficile: ultimi in classifica a -10 per la pesante penalizzazione societaria. Sul campo però la squadra di Filippo D’Alesio non ha alzato bandiera bianca: nonostante due sconfitte di fila, l’allenatore chiede energia e sostegno dai tifosi per trasformare la crisi in un’impresa. L’arrivo di nuovi innesti, come Ferrarini, e il recupero degli infortunati potrebbero dare nuova linfa a un gruppo che ha bisogno di punti e fiducia.