River Plate-Tigre: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv

Domenica 8 febbraio, la Primera División argentina propone un interessante incontro tra River Plate e Tigre, con fischio d’inizio fissato a mezzanotte. Entrambe le squadre arrivano da un buon inizio di campionato e si trovano a pari punti in classifica (7 punti ciascuna), ma il confronto tra i due promette un match tatticamente equilibrato, con poche reti previste.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis River Plate-Tigre:

    RIVER PLATE TIGRE SERIE A ARGENTINA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di River Plate-Tigre in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Qui River Plate

    —  

    Il River Plate arriva all’appuntamento dopo un pareggio per 0-0 in trasferta contro il Rosario Central, dove ha dominato il possesso palla (66%) e creato diverse occasioni da gol, senza però riuscire a finalizzare. La squadra di Marcelo Gallardo ha dimostrato solidità difensiva nelle prime giornate, subendo appena tre gol nelle ultime dieci partite e mantenendo una media di circa 0,8 reti segnate a partita, il che evidenzia come i Millonarios stiano ancora cercando di affinare l’efficacia offensiva. In casa, però, River ha un buon rendimento: nelle ultime partite giocate al Monumental, ha creato più occasioni, segnale di un predominio territoriale che potrebbe fare la differenza contro Tigre.

    Qui Tigre

    —  

    Il Tigre, d’altro canto, gioca un calcio più compatto e difensivo, basato su rapide ripartenze. La squadra di Diego Dabove viene da una convincente vittoria per 3-1 contro il Racing Club, sfruttando la buona prestazione dei suoi attaccanti, David Romero e Ignacio Russo, già autori di diverse marcature. Tigre possiede il miglior rendimento casalingo della Primera División, ma in trasferta tende a concedere qualcosa di più.

    Probabili formazioni

    —  

    River Plate (4-3-1-2): Beltran, Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Viña, Vera, Moreno, Galván, Quintero, Salas, Colidio.

    Tigre (4-4-2): Zenobio, Moreno, Laso, Barrionuevo, Álvarez, Serrago, Elias, Leyes, Cabrera, Russo, Romero.

