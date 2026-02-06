River Plate-Tigre: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv

Domenica 8 febbraio, la Primera División argentina propone un interessante incontro tra River Plate e Tigre, con fischio d’inizio fissato a mezzanotte. Entrambe le squadre arrivano da un buon inizio di campionato e si trovano a pari punti in classifica (7 punti ciascuna), ma il confronto tra i due promette un match tatticamente equilibrato, con poche reti previste.
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.
Qui River Plate—
Il River Plate arriva all’appuntamento dopo un pareggio per 0-0 in trasferta contro il Rosario Central, dove ha dominato il possesso palla (66%) e creato diverse occasioni da gol, senza però riuscire a finalizzare. La squadra di Marcelo Gallardo ha dimostrato solidità difensiva nelle prime giornate, subendo appena tre gol nelle ultime dieci partite e mantenendo una media di circa 0,8 reti segnate a partita, il che evidenzia come i Millonarios stiano ancora cercando di affinare l’efficacia offensiva. In casa, però, River ha un buon rendimento: nelle ultime partite giocate al Monumental, ha creato più occasioni, segnale di un predominio territoriale che potrebbe fare la differenza contro Tigre.
Qui Tigre—
Il Tigre, d’altro canto, gioca un calcio più compatto e difensivo, basato su rapide ripartenze. La squadra di Diego Dabove viene da una convincente vittoria per 3-1 contro il Racing Club, sfruttando la buona prestazione dei suoi attaccanti, David Romero e Ignacio Russo, già autori di diverse marcature. Tigre possiede il miglior rendimento casalingo della Primera División, ma in trasferta tende a concedere qualcosa di più.
Probabili formazioni—
River Plate (4-3-1-2): Beltran, Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Viña, Vera, Moreno, Galván, Quintero, Salas, Colidio.
Tigre (4-4-2): Zenobio, Moreno, Laso, Barrionuevo, Álvarez, Serrago, Elias, Leyes, Cabrera, Russo, Romero.
