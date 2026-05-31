La sfida di tennis femminile tra Aryna Sabalenka e Naomi Osaka è valida per gli ottavi di finale del Roland Garros e si gioca lunedì 1 luglio alle ore 20:15. Un match che ha il sapore di una finale anticipata tra due delle giocatrici più talentuose e conosciute del circuito mondiale, pronte a contendersi un posto nei quarti di finale dello Slam parigino. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

La Sabalenka arriva a questo appuntamento forte della sua straordinaria potenza e della continuità mostrata negli ultimi anni ai massimi livelli. La bielorussa cercherà di imporre il proprio ritmo attraverso servizio e colpi aggressivi da fondo campo, provando a prendere subito il controllo degli scambi.

La Osaka, invece, rappresenta una delle avversarie più pericolose del circuito quando riesce a esprimere il suo miglior tennis. La giapponese punta sulla qualità del servizio e sulla capacità di trovare vincenti da qualsiasi zona del campo, caratteristiche che possono metterla in condizione di competere contro chiunque.

Dove vedere Sabalenka-Osaka in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale sulle giocatrici, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su

è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di

.

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Sabalenka-Osaka sul palinsesto Live di Bet365

Il momento delle due tenniste

La

cercherà di imporre immediatamente la propria superiorità fisica e offensiva, puntando a comandare gli scambi con potenza e aggressività.

La Osaka, dal canto suo, proverà a sfruttare il suo tennis esplosivo e la qualità del servizio per togliere ritmo all’avversaria e colpire nei momenti decisivi.

CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU