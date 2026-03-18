Giallorossi per conquistare i quarti di finale per la quarta volta di fila, rosso-blu per un ritorno tra le migliori otto dopo quasi 30 anni. Fischio di inizio alle 21

Mattia Celio Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 10:01)

Situazione di totale equilibrio quella tra Roma-Bologna. Dopo l'1-1 del Dall'Ara, domani sera all'Olimpico giallorossi e Felsinei si giocano un posto nei quarti di finale dell'Europa League. Per la Lupa sarebbe la quarta volta consecutiva, mentre i rossoblù tornerebbero tra le migliori 8 dopo 27 anni, quando nell'allora Coppa UEFA del 98-99 il cammino si interruppe in semifinale. Fischio di inizio alle 21.

Dove vedere Roma-Bologna in streaming LIVE e in diretta tv — La partita di Europa League tra Roma e Bologna, valida per il ritorno degli ottavi di finale, sarà visibile su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno (201) o Sky Sport (252). Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.

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Come arrivano alla partita le due squadre — La Roma è reduce dalla sconfitta contro il Como nello "spareggio" per un posto in Champions League che, tuttavia, non complica il cammino dei giallorossi verso l'Europa che conta. La distanza dal quarto posto è di sole tre lunghezze. Una sconfitta che conferma il momento non molto positivo della Lupa dato che l'ultima vittoria, tra campionato e coppe, risale ormai ad un mese fa, ovvero dal 4-0 alla Cremonese. Inoltre, nelle ultime dieci partite, in tutte le competizioni, la squadra di Gasperini ha ottenuto solo 2 vittorie. La sfida di questa sera diventa dunque importante per risollevare il morale di un gruppo che ultimamente sembra essersi smarrito.

Per il Bologna, invece, l'Europa League è ormai diventata l'ultima ancora di salvezza per prendere parte alle prossime coppe europee. In campionato, la squadra di Vincenzo Italiano è reduce dall'importante successo nel derby emiliano contro il Sassuolo, ma il sesto posto è ancora difficile da raggiungere dati i 9 punti che separano i Felsinei, guarda caso, proprio dalla Roma. Ciò nonostante, i rosso-blu hanno dato discreti segnali di ripresa ultimamente. Dopo il ko in Coppa Italia contro la Lazio (prossimo avversario di domenica), il Bologna ha ottenuto ben 6 successi in 8 partite tra campionato e coppe. Un buon rendimento che i Felsinei hanno tutta la voglia di confermare questa sera.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna — ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1) Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano