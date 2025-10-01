Roma-Lille, dove vedere la sfida dell’Olimpico in diretta tv e streaming LIVE

Le due compagini vogliono la seconda vittoria nella manifestazione europea, coi giallorossi che hanno dalla loro parte il fattore casa

Jacopo del Monaco 1 ottobre - 09:52

Domani torna l'Europa League con la seconda giornata che metterà di fronte Roma e Lille e, a fine articolo, troverete le informazioni sul dove vedere il match. Le due squadre si affronteranno alle ore 18:45 di domani giovedì 2 ottobre presso lo Stadio Olimpico con l'obiettivo di vincere la seconda partita della League phase.

La situazione delle due squadre — La Roma di Gian Piero Gasperini ha iniziato benissimo questa stagione, soprattutto in fase difensiva avendo preso soltanto due reti. In Serie A ha totalizzato 12 punti come Milan e Napoli perdendo soltanto in casa contro il Torino a causa della rete di Giovanni Simeone. In Europa League, invece, i giallorossi hanno esordito con una vittoria per 1-2 in casa del Nizza grazie alle reti di due difensori centrali, Evan Ndicka e Gianluca Mancini.

In questo momento, il Lille allenato da Bruno Genesio occupa la sesta posizione in Ligue 1 con 10 punti totalizzati in sei partite, visto che ha collezionato tre vittorie, due sconfitte ed un pareggio. Nella seconda competizione europea, i Douges hanno fatto il loro esordio con una vittoria per 2-1 contro i norvegesi del Brann grazie alle reti del marocchino Igamane e dell'eterno Olivier Giroud, entrambi a quota 3 gol stagionali.

Probabili formazioni — Per i giallorossi, potrebbe tornare titolare Hermoso in qualità di braccetto di destra, mentre a centrocampo El Aynaoui prenderebbe il posto di Cristante. In attacco c'è il solito ballottaggio tra Ferguson e Dovbyk col primo in vantaggio. Il Lille, invece, potrebbe schierare gli stessi undici che hanno esordito contro il Brann, con il giovane Bouaddi e l'esperto Giroud pronti ad entrare a gara in corso.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All: Gasperini

LILLE (4-4-2): Özer; Santos, Mbemba, Goffi, Verdonk; Mukau, Bentaleb, Haraldsson, Sahraoui; Fernandez, Iganame. All: Genesio

Roma-Lille, dove vedere la partita — Dopo il buonissimo esordio, le due vogliono proseguire al meglio il cammino europeo. La sfida tra Roma e Lille inizierà domani alle ore 18:45 e sarà visibile su Sky Sport, precisamente sui canale Sky Sport 252 e Sky Sport Uno. La diretta streaming dell'incontro, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.