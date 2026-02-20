Rosario-Talleres: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Sabato 21 febbraio, alle ore 02:15 italiane, la scena della Primera División propone un confronto che profuma di equilibrio e tensione: allo stadio del CA Rosario Central arriva il CA Talleres, in una sfida che può incidere in modo significativo sugli equilibri della parte centrale della classifica.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida della Serie A argentina:

Rosario-Talleres: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv — ROSARIO TALLERES SERIE A ARGENTINA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Rosario-Talleres in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Rosario Central — Il Rosario Central si presenta all’appuntamento forte dell’ultimo successo per 2-0 contro il Barracas Central, una gara controllata con autorevolezza, chiusa grazie alle reti di Enzo Copetti e Ángel Di María e accompagnata da un dominante 66% di possesso palla e nove conclusioni nello specchio. La formazione guidata da Jorge Almirón occupa attualmente il decimo posto con 8 punti in 6 giornate, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con 6 gol fatti e 5 subiti.

Qui Talleres Cordoba — Dall’altra parte, il Talleres arriva dal successo casalingo per 2-1 contro il Gimnasia Mendoza, deciso dalla doppietta di Valentín Dávila. Anche in quel caso il dominio territoriale è stato evidente, con il 67% di possesso e sei tiri nello specchio. La squadra allenata da Carlos Tévez occupa il settimo posto con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte), 8 gol fatti e 7 subiti.

Probabili formazioni — Rosario Central (4-4-2): Jeremias Ledesma, Enzo Daniel Gimenez, Ignacio Ovando, Gaston Avila, Agustin Sandez, Angel Di Maria, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julian Fernandez, Alejo Veliz, Enzo Copetti.

Talleres (4-3-1-2): Guido Herrera, Alex Vigo, Matias Catalan, Santiago Fernandez, Augusto Schott, Juan Sforza, Matias Galarza, Diego Ortegoza, Mateo Caceres, Valentin Davila, Ronaldo Martinez.

