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Sabalenka-Baptiste: dove vedere il WTA di Miami in Diretta TV e in Streaming Gratis

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Sabalenka-Baptiste: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del WTA Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Nei quarti di finale del WTA 1000 di WTA Miami riflettori puntati sulla numero uno del mondo Aryna Sabalenka, opposta all’outsider Hailey Baptiste. Un confronto che, almeno sulla carta, sembra avere un esito piuttosto indirizzato, ma che nasconde comunque spunti interessanti. Sabalenka arriva con lo status di dominatrice del circuito, mentre Baptiste ha già dimostrato di poter sorprendere

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