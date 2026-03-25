Nei quarti di finale del WTA 1000 di WTA Miami riflettori puntati sulla numero uno del mondo Aryna Sabalenka, opposta all’outsider Hailey Baptiste. Un confronto che, almeno sulla carta, sembra avere un esito piuttosto indirizzato, ma che nasconde comunque spunti interessanti. Sabalenka arriva con lo status di dominatrice del circuito, mentre Baptiste ha già dimostrato di poter sorprendere
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