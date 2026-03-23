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Anisimova-Bencic: dove vedere il WTA di Miami in Diretta TV e in Streaming Gratis

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Anisimova-Bencic: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del WTA Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Gli ottavi di finale del WTA 1000 di WTA Miami propongono una sfida di alto livello tra Amanda Anisimova e Belinda Bencic. Un confronto che si preannuncia equilibrato, anche alla luce dei precedenti perfettamente in parità. Anisimova parte con i favori del pronostico, ma Bencic ha dimostrato più volte di saper esaltarsi proprio in match di questo tipo

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    Qui Anisimova

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    La statunitense arriva a questo appuntamento dopo un percorso non semplice, in cui ha dovuto lottare soprattutto nel primo match. Questo però le ha permesso di entrare pienamente nel ritmo del torneo e acquisire maggiore fiducia. Anisimova è una giocatrice che basa molto del suo gioco sull’aggressività e sulla capacità di prendere in mano lo scambio fin da subito

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    Qui Bencic

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    Bencic si presenta agli ottavi dopo due vittorie convincenti in cui non ha concesso set, segnale di una condizione solida sia fisica che mentale. Il suo percorso fin qui è stato lineare e senza particolari difficoltà. La svizzera è una giocatrice estremamente ordinata, capace di leggere bene le situazioni e adattarsi al ritmo dell’avversaria.

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