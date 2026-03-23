Gli ottavi di finale del WTA 1000 di WTA Miami propongono una sfida di alto livello tra Amanda Anisimova e Belinda Bencic. Un confronto che si preannuncia equilibrato, anche alla luce dei precedenti perfettamente in parità. Anisimova parte con i favori del pronostico, ma Bencic ha dimostrato più volte di saper esaltarsi proprio in match di questo tipo
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Anisimova-Bencic: dove vedere il WTA di Miami in Diretta TV e in Streaming Gratis
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Qui Anisimova—
La statunitense arriva a questo appuntamento dopo un percorso non semplice, in cui ha dovuto lottare soprattutto nel primo match. Questo però le ha permesso di entrare pienamente nel ritmo del torneo e acquisire maggiore fiducia. Anisimova è una giocatrice che basa molto del suo gioco sull’aggressività e sulla capacità di prendere in mano lo scambio fin da subito
Qui Bencic—
Bencic si presenta agli ottavi dopo due vittorie convincenti in cui non ha concesso set, segnale di una condizione solida sia fisica che mentale. Il suo percorso fin qui è stato lineare e senza particolari difficoltà. La svizzera è una giocatrice estremamente ordinata, capace di leggere bene le situazioni e adattarsi al ritmo dell’avversaria.
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