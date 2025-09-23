Salernitana-Audace Cerignola, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita GRATIS

La capolista granata, imbattuta con 5 vittorie su 5, punta a consolidare il primato, mentre il Cerignola, decimo in classifica, cerca punti preziosi nonostante le difficoltà in trasferta

Stefano Sorce 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 00:08)

Mercoledì 24 settembre 2025 alle 18:30, allo stadio Arechi di Salerno, la capolista Salernitana affronterà l'Audace Cerignola nel turno infrasettimanale della Serie C, Girone C. La sfida si preannuncia di grande interesse, con i padroni di casa determinati a confermare il primato in classifica.

Il match, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 18.30 sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 256) e Now e sulle relative applicazioni SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — La Salernitana guida il campionato con un percorso netto: 5 partite disputate, 5 successi, 15 punti conquistati. L’attacco ha messo a segno 7 reti, mentre la difesa ha subito appena 3 gol, dimostrando equilibrio tra fase offensiva e solidità dietro. L’allenatore Giuseppe Raffaele sembra aver trovato la giusta alchimia per la squadra, che nelle ultime cinque gare ha sempre ottenuto il massimo, tra cui la vittoria in trasferta per 2-1 sul campo del Giugliano. Il fattore campo sarà un elemento importante per cercare di mantenere l’imbattibilità stagionale.

Gli ospiti pugliesi, allenati da Vincenzo Maiuri, non attraversano un periodo brillante. Con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle prime cinque giornate, il Cerignola occupa la decima posizione in classifica con 6 punti, segnando e subendo 5 gol. I problemi maggiori emergono in trasferta, dove la squadra ha raccolto solo un punto e una sconfitta, mostrando difficoltà a incidere sul piano offensivo, come nell’ultimo 0-0 interno contro il Foggia.

Le probabili formazioni di Salernitana-Audace Cerignola — La Salernitana dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 così composto: Donnarumma tra i pali, Coppolaro, Golemic e Cabianca in difesa; a centrocampo Quirini, Varone, Capomaggio, Tascone e Villa; tandem offensivo formato da Achik e Ferrari.

L’Audace Cerignola risponderà con un 3-5-2: Greco in porta; Visentin, Martinelli e Ligi a comporre il reparto arretrato; centrocampo con Todisco, Vitale, Bianchini, Paolucci e Russo; in avanti Emmausso e Cuppone.

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Cabianca; Quirini, Varone, Capomaggio, Tascone, Villa; Achik, Ferrari. Allenatore: Raffaele.

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Ligi; Todisco, Vitale, Bianchini, Paolucci, Russo; Emmausso, Cuppone. Allenatore: Maiuri.