Salernitana-Casarano Streaming e Diretta TV: dove vedere la Serie C LIVE

Salernitana-Casarano: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 10 febbraio - 01:18

Turno infrasettimanale di Serie C con riflettori puntati sull’Arechi, dove la Salernitana ospita il Casarano in una sfida pesante per la parte alta della classifica. I granata vogliono difendere la zona playoff e ritrovare slancio, mentre i pugliesi cercano continuità dopo un periodo altalenante. In palio punti importanti e tanta pressione, soprattutto sul fronte campano.

Qui Salernitana — La Salernitana si presenta dopo un momento non brillantissimo: un solo punto nelle ultime due uscite, con il pari contro il Giugliano e la sconfitta sul campo dell’Audace Cerignola. Nonostante ciò, la squadra di Raffaele resta nelle prime posizioni del girone e mantiene un buon rendimento difensivo, come dimostrano i pochi gol subiti nelle ultime gare. All’Arechi i granata puntano a ritrovare concretezza offensiva e continuità di risultati per non perdere contatto dalle primissime.

Qui Casarano — Il Casarano arriva invece rinfrancato dal successo per 2-0 sul Sorrento, vittoria che ha interrotto una striscia negativa fatta di pareggi e sconfitte. I rossoblù hanno mostrato segnali di ripresa, ma restano una squadra discontinua, capace di alternare buone prestazioni a passaggi a vuoto. La posizione di metà classifica lascia ancora margini di crescita e un risultato positivo in trasferta contro una big del girone rappresenterebbe un segnale forte.

Probabili formazioni — SALERNITANA (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Matino, Capomaggio; Villa, Gyabuaa, Carriero, Longobardi; Achik, Ferraris; Lescano. All. Raffaele

CASARANO (4-3-3): Bacchin, Celiento, Giraudo, Mercadante, Cajazzo, Logoluso, Maiello, Versienti, Chiricò, Grandolfo, Leonetti. All. Di Bari.

