Domenica 1° marzo, alle ore 14:30, lo Stadio Arechi sarà teatro di uno dei big match più affascinanti della ventinovesima giornata di Serie C. Salernitana-Catania è una sfida dal grande peso specifico in ottica playoff, con due piazze ambiziose pronte a contendersi punti fondamentali in vista del finale di stagione.

Dove vedere Salernitana-Catania in diretta TV e streaming gratis

Salernitana-Catania sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  Registrati o accedi al tuo conto Sisal

  Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  Cerca Salernitana-Catania sui palinsesti Sisal

    La Salernitana arriva a questo appuntamento con 50 punti in classifica e un cammino recente caratterizzato da alti e bassi. I risultati altalenanti delle ultime settimane hanno fatto perdere terreno rispetto alla capolista, allontanando di fatto il sogno della promozione diretta. L’obiettivo adesso è consolidare la posizione in zona playoff e cercare di presentarsi alla fase decisiva del campionato con il miglior piazzamento possibile. Giocare in casa rappresenta un fattore importante: all’Arechi la squadra granata proverà ad alzare ritmo e intensità per mettere in difficoltà un avversario diretto.

    Il Catania, invece, si presenta con maggiore fiducia. I siciliani sono reduci da due vittorie consecutive che hanno rilanciato entusiasmo e convinzione nei propri mezzi. La squadra sembra aver trovato maggiore continuità sia sotto il profilo offensivo sia in fase difensiva, mostrando solidità e capacità di gestione dei momenti chiave della partita. Proprio per questo, oggi, il Catania appare leggermente favorito: la condizione mentale e il recente filotto positivo potrebbero rappresentare un vantaggio in uno scontro così equilibrato.

    Le probabili formazioni di Salernitana-Catania

    La Salernitana scende in campo con un 3-5-1-1, modulo contenitivo e che dà spazio alla creatività dei riferimenti offensivi, in questo caso Achik e Lescano. La formazione di Toscano invece si presenta con un 3-4-2-1, in cui Lunetta sarà coadiuvato da Jimenez e D'Ausilio.

    SALERNITANA (3-5-1-1): Donnarumma; Berra, Arena, Anastasio; Longobardi, Gyabuaa, Capomaggio, De Boer, Villa; Achik; Lescano. All. Cosmi.

    CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quaini, Corbari, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Lunetta. All. Toscano.

