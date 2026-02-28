Pescara-Palermo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 15:00 di domenica 1 marzo allo stadio Adriatico

Nella corta domenica di Serie B, una delle due partite in programma alle ore 15:00 è quella tra Pescara e Palermo. La gara è in programma alle ore 15:00 del primo marzo allo stadio Adriatico. Le due squadre puntano a vincere per obiettivi completamente opposti. I padroni di casa, ultimi, per avvicinare la zona salvezza sempre più lontana. Gli ospiti per rimanere tra le prime quattro, ma soprattutto per mantenere vive le speranze della promozione diretta. Ecco dove vedere Pescara-Palermo in diretta tv e streaming.

Pescara-Palermo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la ventisettesima giornata di Serie B e in programma alle ore 15:00 di domenica 1 marzo è visibile esclusivamente in streaming. La prima possibilità è tramite LaB Channel, canale esclusivo del campionato cadetto disponibile su Amazon Prime Video. La seconda è con Dazn. In questo caso, durante la sfida è attiva la FanZone per poter commentare in diretta le migliori azioni e partecipare a sondaggi. La telecronaca, inoltre, è affidata a Edoardo Testoni.

Lo stato di forma delle due squadre — Il pessimo momento di forma ha messo nei guai il Pescara. Vittoria con l'Avellino (0-1) a parte di due giornate fa, la squadra di Gorgone ha perso sei delle ultime nove partite. A queste si aggiungono i due pareggi per 2-2 contro Juve Stabia e Mantova. Per gli abruzzesi è l'andamento casalingo che può dare speranza. undici dei diciotto punti totali sono stati infatti raccolti all'Adriatico.

Per il Palermo, invece, è un 2026 molto positivo. La squadra di Inzaghi è ancora imbattuta nel nuovo anno e la striscia di partite senza sconfitte si allunga fino a inizio novembre. Nonostante ciò, i rosanero sono quarti in classifica, a sei punti dalla vetta. Nelle ultime cinque partite i siciliani hanno vinto contro Bari (0-3), Empoli (3-2), Entella (3-0) e Sudtirol (3-0). L'unico non successo è il pareggio rocambolesco per 3-3 con la Sampdoria a Genova.

Le probabili formazioni — Oltre a una situazione di classifica pericolosa, Giorgio Gorgone deve fare a meno di parecchi giocatori. Pellacani, Kraja, Tsadjout, Desplanches, Caligara, Brandes, Oliveri, Merola e Graziani sono tutti indisponibili. A questi si aggiunge lo squalificato Gravillon. Tutt'altra situazione, invece, per Filippo Inzaghi che ha il solo Bani in dubbio. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

PESCARA (4-3-1-2): Saio; Faraoni, Bettella, Capellini, Cagnano; Valzania, Brugman, Fanne; Insigne; Di Nardo, Olzer. Allenatore: Giorgio Gorgone.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.