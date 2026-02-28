Manchester United-Crystal Palace, dove vederla in diretta TV e streaming

Il Manchester United FC sfida il Crystal Palace FC nella 28ª giornata di Premier League: Red Devils quarti e in forma, Palace a caccia di punti salvezza. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Silvia Cannas Simontacchi 28 febbraio - 15:00

Il Manchester United attende il Crystal Palace per l'attesissimo match valido per la 28^ giornata di Premier League. I Red Devils, in una ritrovata forma e attualmente al quarto posto in classifica con 48 punti, partono da favoriti; gli ospiti, però, tredicesimi con 35 punti hanno molto interesse a mettere altra distanza tra loro e la zona più pericolosa della classifica. L'appuntamento è domenica 1° marzo 2026 all'Old Trafford, calcio d'inizio fissato per le ore 15:00.

Entrambi i club si sono recentemente tolti delle soddisfazioni in campionato, e questo aspetto renderà il match ancora più interessante.

Dove vedere Manchester United-Crystal Palace in diretta TV e streaming gratis Manchester United-Crystal Palace, in programma domenica 1° marzo 2026 alle ore 15:00, è un incontro valido per la 28^ giornata di Premier League. La partita sarà disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 202), oltre che in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.

