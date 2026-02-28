Il Manchester United attende il Crystal Palace per l'attesissimo match valido per la 28^ giornata di Premier League. I Red Devils, in una ritrovata forma e attualmente al quarto posto in classifica con 48 punti, partono da favoriti; gli ospiti, però, tredicesimi con 35 punti hanno molto interesse a mettere altra distanza tra loro e la zona più pericolosa della classifica. L'appuntamento è domenica 1° marzo 2026 all'Old Trafford, calcio d'inizio fissato per le ore 15:00.
Premier League
Manchester United-Crystal Palace, dove vederla in diretta TV e streaming
Entrambi i club si sono recentemente tolti delle soddisfazioni in campionato, e questo aspetto renderà il match ancora più interessante.
Dove vedere Manchester United-Crystal Palace in diretta TV e streaming gratis
Manchester United-Crystal Palace, in programma domenica 1° marzo 2026 alle ore 15:00, è un incontro valido per la 28^ giornata di Premier League. La partita sarà disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 202), oltre che in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.
Manchester United-Crystal Palace, come arrivano le due squadre
Lo United di Michael Carrick è in ottima forma. Grazie al tocco magico del nuovo allenatore, confermato sino alla fine della stagione, la squadra ha portato a casa nelle ultime cinque partite ben 4 vittorie e 1 pareggio. I 48 gol segnati contro i 37 subiti evidenziano un attacco capace di graffiare, ma tradiscono anche qualche debolezza in fase difensiva ancora da sistemare.
Per quanto riguarda gli ospiti, il Palace di Oliver Glasner si presenta all'incontro con un rendimento piuttosto altalenante, di cui è prova il dato di di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nonostate il numero piuttosto basso di gol segnati (solo 29), la squadra londinese ha anche un record di 6 vittorie in trasferta. Per resistere all'Old Trafford, però, servirà qualcosa in più.
Le probabili formazioni di Manchester United-Crystal Palace—
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo. All: Michael Carrick
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Jeremy Pino; Strand Larsen. All: Oliver Glasner
