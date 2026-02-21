Salernitana–Monopoli è una sfida dal peso specifico importante in ottica playoff, con entrambe le squadre determinate a consolidare la propria posizione in classifica.
streaming
Salernitana-Monopoli: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv
Salernitana-Monopoli: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv—
SALERNITANA MONOPOLI SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Salernitana-Monopoli Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui Salernitana—
I granata puntano a restare nelle zone alte, sfruttando l’energia del proprio pubblico e un approccio offensivo capace di mettere in difficoltà gli avversari. La compagine campana è reduce dal pari deludente in trasferta, nel derby con la Cavese.
Qui Monopoli—
Dall’altra parte, il Monopoli arriva con l’obiettivo di ottenere un risultato prezioso in trasferta, fondamentale per alimentare le proprie ambizioni stagionali. Il successo ottenuto nel turno precedente con il Sorrento ha ridato fiducia all'ambiente dopo gli stop consecutivi con Picerno e Altamura.
Probabili formazioni—
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Capomaggio, De Boer, Villa; Ferraris, Inglese. Allenatore: Giuseppe Raffaele (squalificato, in panchina il vice Giacomo Ferrari).
Monopoli (3-5-2): Piana; Manzi, Piccinini, Ronco; Oyewale, Scipioni, Battocchio, Imputato, Valenti; Fall, Tirelli. Allenatore: Alberto Colombo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA