Salernitana-Monopoli: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Salernitana-Monopoli: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Salernitana–Monopoli è una sfida dal peso specifico importante in ottica playoff, con entrambe le squadre determinate a consolidare la propria posizione in classifica.

    Qui Salernitana

    I granata puntano a restare nelle zone alte, sfruttando l’energia del proprio pubblico e un approccio offensivo capace di mettere in difficoltà gli avversari. La compagine campana è reduce dal pari deludente in trasferta, nel derby con la Cavese.

    Qui Monopoli

    Dall’altra parte, il Monopoli arriva con l’obiettivo di ottenere un risultato prezioso in trasferta, fondamentale per alimentare le proprie ambizioni stagionali. Il successo ottenuto nel turno precedente con il Sorrento ha ridato fiducia all'ambiente dopo gli stop consecutivi con Picerno Altamura.

    • Probabili formazioni

    Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Capomaggio, De Boer, Villa; Ferraris, Inglese. Allenatore: Giuseppe Raffaele (squalificato, in panchina il vice Giacomo Ferrari).

    Monopoli (3-5-2): Piana; Manzi, Piccinini, Ronco; Oyewale, Scipioni, Battocchio, Imputato, Valenti; Fall, Tirelli. Allenatore: Alberto Colombo.

