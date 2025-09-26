Sambenedettese-Juventus Next Gen, settima giornata del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino 26 settembre

Oltre a Ravenna-Ternana non dovrebbe deludere neanche Sambenedettese-Juventus Next Gen (sabato 27 settembre, ore 15:00). Padroni di casa nel limbo, tra la zona rossa e la prima postazione utile ai play-off; ospiti da impazzire, quarti in classifica con undici punti all'attivo, ma soprattutto con tanta voglia di continuare a stupire.

Qui Sambenedettese — La Sambenedettese si presenta a questo appuntamento con il morale in crescita. La vittoria esterna sul campo del Perugia (1-2) ha dato ossigeno e fiducia a un gruppo che nelle precedenti quattro giornate aveva raccolto soltanto due punti. L’ultimo successo davanti ai propri tifosi risale invece al 22 agosto, quando i rossoblù superarono di misura il Bra (1-0). Ora la squadra vuole confermare i progressi e tornare a fare bottino pieno anche al Riviera delle Palme.

Qui Juventus Next Gen — Periodo brillante per i giovani bianconeri, reduci da due successi consecutivi: prima il colpo esterno sul campo del Pineto (2-3), poi la vittoria casalinga contro la Torres (2-1). La formazione di Brambilla ha messo punti in quasi tutte le sfide di questo avvio di stagione, eccezion fatta per la sconfitta interna contro l’Arezzo (2-3) lo scorso 14 settembre. La Juve Next Gen arriva dunque a questo scontro diretto con grande fiducia e la voglia di dare continuità al suo ottimo momento.

Sambenedettese-Juventus Next Gen, probabili formazioni — SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti, Pezzola, Dalmazzi, Tosi; Alfieri, Candellori; Martins, Touré, Marranzino; Eusepi. Allenatore: Ottavio Palladini.

JUVE NEXT GEN (4-3-3): Mangiapoco, Pedro Felipe, Ngana, Puczka, Deme, Amaradio, Faticanti, Guerra, Scaglia, Turicchia, Turco. Allenatore: Massimo Brambilla