Sambenedettese-Livorno: dove vedere la Serie C in Streaming e Diretta Tv

Sabato 28 febbraio alle ore 20:30 il “Riviera delle Palme” sarà il palcoscenico di una sfida ad altissima tensione nel Girone B di Serie C: la Sambenedettese riceve il Livorno 1915 nella 29ª giornata, in un match che pesa tantissimo soprattutto in chiave salvezza e playoff. I rossoblù, penultimi in classifica e reduci da quattro sconfitte consecutive, sono chiamati a una reazione immediata per allontanare lo spettro dei playout, confidando anche nell’effetto del recente cambio in panchina.
Situazione opposta per gli amaranto, risaliti fino al nono posto grazie a un ottimo rendimento recente, con l’obiettivo di consolidare la zona playoff e riscattare un cammino esterno fin qui altalenante.
SAMBENEDETTESE LIVORNO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Sambenedettese-Livorno Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Probabili formazioni—
Sambenedettese (4-2-3-1): Cultraro; Tosi, Dalmazzi, Lepri, Zini; Touré, Candellori; Parigini, Stoppa, Martins; Eusepi. Allenatore: Roberto Boscaglia
Livorno (4-3-3): Seghetti; Falasco, Camporese, Noce, Ghezzi; Peralta, Odjer, Luperini, Biondi; Di Carmine, Dionisi. Allenatore: Roberto Venturato
