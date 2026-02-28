Sambenedettese-Livorno: dove vedere la Serie C in Streaming e Diretta Tv

Sambenedettese-Livorno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Sabato 28 febbraio alle ore 20:30 il “Riviera delle Palme” sarà il palcoscenico di una sfida ad altissima tensione nel Girone B di Serie C: la Sambenedettese riceve il Livorno 1915 nella 29ª giornata, in un match che pesa tantissimo soprattutto in chiave salvezza e playoff. I rossoblù, penultimi in classifica e reduci da quattro sconfitte consecutive, sono chiamati a una reazione immediata per allontanare lo spettro dei playout, confidando anche nell’effetto del recente cambio in panchina.

Sambenedettese-Livorno: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

