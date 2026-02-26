derbyderbyderby streaming Sambenedettese-Livorno Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Sabato 28 febbraio, alle ore 20:30, la Sambenedettese ospita il Livorno nella 29ª giornata di Serie C – Girone B. La sfida si gioca in un momento importante della stagione per entrambe le squadre: i padroni di casa si giocano la salvezza, gli ospiti, invece, l'ingresso ai play-off.

    La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

    La Sambenedettese arriva alla sfida in una situazione molto delicata: è penultima in classifica e vive un momento complicato, con quattro sconfitte consecutive alle spalle. Il rendimento interno è il punto più critico, visto che non vince in casa dal mese di settembre, quando superò 4-2 la Juventus Next Gen. Inoltre, la squadra ha appena cambiato guida tecnica: l’esordio di Roberto Boscaglia si è chiuso con una sconfitta per 1-0 sul campo del Ravenna, segnale che servirà tempo per cercare di invertire la rotta.

    Il Livorno, invece, si presenta con un andamento recente decisamente più positivo: nelle ultime sette partite ha ottenuto cinque vittorie e due sconfitte, risultato che gli ha permesso di salire al nono posto e di rientrare in piena zona playoff. Resta però il dato del rendimento in trasferta, finora piuttosto difficile, con tre vittorie, un pareggio e otto sconfitte lontano da casa.

    Sambenedettese (4-2-3-1): Cultraro; Tosi, Dalmazzi, Lepri, Zini; Touré, Candellori; Parigini, Stoppa, Martins; Eusepi. Allenatore: Roberto Boscaglia

    Livorno (4-3-3): Seghetti; Falasco, Camporese, Noce, Ghezzi; Peralta, Odjer, Luperini, Biondi; Di Carmine, Dionisi. Allenatore: Roberto Venturato

