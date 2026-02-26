Sambenedettese-Livorno Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Sambenedettese-Livorno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 26 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 10:26)

Sabato 28 febbraio, alle ore 20:30, la Sambenedettese ospita il Livorno nella 29ª giornata di Serie C – Girone B. La sfida si gioca in un momento importante della stagione per entrambe le squadre: i padroni di casa si giocano la salvezza, gli ospiti, invece, l'ingresso ai play-off.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie C:

Sambenedettese-Livorno: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv — SAMBENEDETTESE LIVORNO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Sambenedettese-Livorno Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Sambenedettese — La Sambenedettese arriva alla sfida in una situazione molto delicata: è penultima in classifica e vive un momento complicato, con quattro sconfitte consecutive alle spalle. Il rendimento interno è il punto più critico, visto che non vince in casa dal mese di settembre, quando superò 4-2 la Juventus Next Gen. Inoltre, la squadra ha appena cambiato guida tecnica: l’esordio di Roberto Boscaglia si è chiuso con una sconfitta per 1-0 sul campo del Ravenna, segnale che servirà tempo per cercare di invertire la rotta.

Qui Livorno — Il Livorno, invece, si presenta con un andamento recente decisamente più positivo: nelle ultime sette partite ha ottenuto cinque vittorie e due sconfitte, risultato che gli ha permesso di salire al nono posto e di rientrare in piena zona playoff. Resta però il dato del rendimento in trasferta, finora piuttosto difficile, con tre vittorie, un pareggio e otto sconfitte lontano da casa.

Probabili formazioni — Sambenedettese (4-2-3-1): Cultraro; Tosi, Dalmazzi, Lepri, Zini; Touré, Candellori; Parigini, Stoppa, Martins; Eusepi. Allenatore: Roberto Boscaglia

Livorno (4-3-3): Seghetti; Falasco, Camporese, Noce, Ghezzi; Peralta, Odjer, Luperini, Biondi; Di Carmine, Dionisi. Allenatore: Roberto Venturato

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie C:

Guarda ora Sambenedettese-LivornoGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Sambenedettese-Livornoin streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui