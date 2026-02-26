Sampdoria-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 21:00 di venerdì 27 febbraio allo stadio Luigi Ferraris

Filippo Montoli 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 20:02)

La nuova giornata della Serie B si apre con due anticipi, il secondo dei quali è quello tra Sampdoria-Bari. La gara è in programma alle ore 21:00 di venerdì 27 febbraio allo stadio Luigi Ferraris. Per i padroni di casa è un'ulteriore opportunità di allontanare la zona retrocessione. Per gli ospiti è l'occasione di avvicinare la zona salvezza, lontana quattro punti. Ecco dove vedere Sampdoria-Bari in diretta tv e streaming.

Sampdoria-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il secondo posticipo del venerdì sera della ventisettesima giornata di Serie B in programma alle ore 21:00 del 27 febbraio è visibile esclusivamente in streaming. Le possibilità per vedere la sfida sono due: su Dazn con la modalità FanZone attiva e la telecronaca di Orazio Accomando, oppure su LaB Channel, incluso in Amazon Prime.

Lo stato di forma delle due squadre — La Sampdoria ha visto terminare nell'ultima giornata la striscia di sei partite d'imbattibilità. I blucerchiati hanno raccolto 12 punti contro Entella (1-1), Catanzaro (0-0), Spezia (1-0), Modena (1-2), Palermo (3-3) e Padova (1-0). A Mantova, nonostante il vantaggio iniziale di begic, la squadra è uscita a secco di punti dopo aver subito la rimonta da parte dei lombardi.

Per la Bari prosegue il periodo negativo che sta alzando il rischio retrocessione. Dopo l'ultima vittoria in campionato contro il Cesena del 24 gennaio per 1-2, la squadra di Longo ha perso contro Palermo (0-3), Mantova (2-1) e Sudtirol (1-2), mentre ha pareggiato con Spezia (0-0) e Padova (1-1). Ai pugliesi serve quella scintilla per inanellare una serie di risultati utili consecutivi e poter uscire dalla zona "rossa" della classifica.

Le probabili formazioni — Angelo Gregucci ha recuperato Begic e Palma per la partita di venerdì, ma allo stesso tempo ha perso Coda e Barak. In forte dubbio anche la presenza di Viti. Per Moreno Longo sono confermate le assenze di Verreth, Darboe e Dickmann, mentre sono ancora in corso valutazioni su Odenthal e Rao. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Palma, Abildgaard, Hadzikadunic; Cicconi, Henderson, Esposito, Di Pardo; Cherubini, Begic; Brunori. Allenatore: Angelo Gregucci.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Mantovani, Pucino, Cistana; Dorval, Artioli, Maggiore, Piscopo; Cuni, Cavuoti; Moncini. Allenatore: Moreno Longo.