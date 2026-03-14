Sampdoria-Venezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

I padroni di casa non vogliono deludere ancora il proprio pubblico e proveranno a vincere contro la capolista del campionato

Jacopo del Monaco 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 09:44)

Uno dei match che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte la Sampdoria ed il Venezia e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della trentesima giornata della Serie B. La partita tra liguri e veneti avrà inizio alle ore 19:30 e si disputerà presso lo Stadio Luigi Ferraris. Nel girone d'andata, le due squadre hanno giocato contro nel mese di novembre ed i Lagunari, davanti al proprio pubblico, hanno vinto 3-1 grazie alle reti di Busio, Hainaut e Fila.

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Sampdoria-Venezia, dove vedere il match — La squadra ospite, prima in classifica, punta ad una vittoria che può valere molto in vista della promozione diretta in Serie A. I padroni di casa, dal canto loro, stanno lottando per la permanenza in cadetteria essendo vicini alla zona Play-out. L'incontro tra la Samp ed il Venezia si potrà vedere, sia in diretta televisiva che in streaming, su DAZN. Per di più, sarà visibile in streaming anche su Amazon Prime Video grazie al canale La B Channel.

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Come arrivano le due squadre alla gara — Negli ultimi giorni, la Sampdoria ha deciso di esonerare Foti e Gregucci e ha chiamato in panchina Attilio Lombardo che, molto probabilmente, guiderà la squadra fino al termine della stagione. In questo momento, la squadra blucerchiata occupa la quindicesima posizione con 30 punti ed è molto vicina alla zona Play-out. Dopo la vittoria di misura contro il Padova decisa dal calcio di rigore di Brunori, la Samp ha pareggiato 1-1 contro la Juve Stabia e ha collezionato tre sconfitte contro Mantova (2-1), Bari (0-2) e Frosinone (3-0).

Il Venezia che ha come tecnico Giovanni Stroppa, dal canto suo, si trova al primo posto della classifica del campionato cadetto avendo totalizzato 63 punti, tre in più rispetto al Monza. Nelle ultime cinque partite della seconda divisione nazionale, i Lagunari hanno ottenuto quattro vittorie contro Cesena (0-4), Pescara (3-2), Avellino (4-0) e Reggiana (2-0) e, tra i successi contro i Delfini ed i biancoverdi, trova spazio il pareggio per 1-1 in casa del Südtirol.

Probabili formazioni — La squadra di casa dovrà fare a meno degli infortunati Henderson, Malanca, Coda, Pierini ed Abildgaard. Gli osp iti, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbero scendere in campo con la formazione titolare e l'unico assente è lo squalificato Haps.

SAMPDORIA (3-5-2): Martinelli; Palma, Hadzikadunić, Viti; Di Pardo, Conti, Esposito, Barak, Cicconi; Begic, Brunori. Allenatore: Lombardo

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Sverko, Svobona, Schingtienne; Hainaut, Doumbia, Busio, Perez, Sagrado; Yeboah, Adorante. Allenatore: Stroppa

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