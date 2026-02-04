Santos-San Paolo: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Santos-San Paolo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirão su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 01:35)

Il derby paulista tra Santos e San Paolo, valido per la seconda giornata di Brasileirao, arriva a pochi giorni dall’ultimo scontro diretto nel campionato statale. Gli ospiti hanno vinto quel confronto e i padroni di casa cercano rivincita immediata davanti al proprio pubblico. Clima caldo e partita che può pesare già molto sul morale di entrambe.

Qui Santos — Il Santos attraversa un momento complicato: sei partite senza vittorie tra tutte le competizioni e debutto in campionato chiuso con una sconfitta. La squadra ha mostrato difficoltà soprattutto nella gestione dei momenti chiave. Il lato positivo è la possibilità di affrontare di nuovo il San Paolo a distanza di pochi giorni, con contromisure tattiche già studiate e forte motivazione per invertire il trend negativo.

Qui San Paolo — Il San Paolo, che all'esordio ha sconfitto il Flamengo, si presenta con maggiore fiducia, considerando anche la vittoria per 2-0 nello scontro diretto più recente contro il Santos. Le ultime settimane hanno dato segnali di crescita e maggiore solidità complessiva. Fuori casa resta meno continuo, ma arriva a questo derby con il vantaggio psicologico del successo appena ottenuto e con un assetto più equilibrato rispetto agli avversari.

Probabili formazioni — SANTOS (4-3-3): Brazao; Igor Vinicius, Frias, Luan Peres, Lira; Menino, Schmidt, Ze Rafael; Rolheiser, Diaz, Miguelito.

SAO PAULO (4-2-3-1): Rafael; Maik, Franco, Robert, Diaz; Danielzinho, Bodabilla; Marcos Antonio, Tapia, Luciano; Calleri.

