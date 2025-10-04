derbyderbyderby streaming Saragozza-Cordoba, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Saragozza-Cordoba, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Penultima e terzultima ne LaLiga2, le due squadre sono chiamate ad alzare la testa prima di compromettere seriamente la propria stagione.
Lorenzo Maria Napolitano
La Segunda División è l'eldorado delle emozioni per chi è appassionato di categorie inferiori e campionati cadetti.  Il Deportivo La Coruña quest'anno sta facendo la voce grossa e ha ormai già presentato la propria candidatura come squadra protagonista del campionato. Ma non è interessante soltanto chi viene promosso ne LaLiga, ma anche chi rischia di ritrovarsi nella terza divisione del calcio spagnolo. E proprio in quest'ottica dev'essere vista la partita tra Saragozza e Cordoba. Le due squadre, infatti, occupano rispettivamente il penultimo ed il terzultimo posto.  La partita sarà trasmessa domani alle 14:00 GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Saragozza-Cordoba, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Come arrivano le due squadre al match

Il percorso delle due squadre, fino ad oggi, è perfettamente identico. Entrambe contano soltanto sei punti in classifica dopo sette giornate ed hanno vinto soltanto in un'occasione, pareggiando tre partite e rimediando tre sconfitte. Non si trovano punti di contatto, invece, per quanto riguarda i gol segnati e quelli subiti. Il Real Saragozza, infatti, fa molti meno gol rispetto al Cordoba, ma ne ha subiti praticamente la metà. Ma nonostante i numeri siano gonfiati, la differenza resti resta pressoché simile. Rispettivamente -3 e -4.

 

Un post condiviso da Córdoba Club de Fútbol (@cordobacf_oficial)

Le probabili formazioni di Saragozza-Cordoba

Saragozza (4-4-2): Rodriguez; Sebastian, Insua, Radovanovic, Pomares; de la Fuente, Akouokou, Saidu, Moyano; Kodro, Gomez.

Cordoba (4-3-3): Marin; Isaac, Fomeyem, Sintes, Vilarrasa; Ortiz, Gonzalez, Ruiz; Carracedo, Guardiola, Medina.

