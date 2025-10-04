Saragozza-Cordoba, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La Segunda División è l'eldorado delle emozioni per chi è appassionato di categorie inferiori e campionati cadetti. Il Deportivo La Coruña quest'anno sta facendo la voce grossa e ha ormai già presentato la propria candidatura come squadra protagonista del campionato. Ma non è interessante soltanto chi viene promosso ne LaLiga, ma anche chi rischia di ritrovarsi nella terza divisione del calcio spagnolo. E proprio in quest'ottica dev'essere vista la partita tra Saragozza e Cordoba. Le due squadre, infatti, occupano rispettivamente il penultimo ed il terzultimo posto. La partita sarà trasmessa domani alle 14:00 GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Come arrivano le due squadre al match—
Il percorso delle due squadre, fino ad oggi, è perfettamente identico. Entrambe contano soltanto sei punti in classifica dopo sette giornate ed hanno vinto soltanto in un'occasione, pareggiando tre partite e rimediando tre sconfitte. Non si trovano punti di contatto, invece, per quanto riguarda i gol segnati e quelli subiti. Il Real Saragozza, infatti, fa molti meno gol rispetto al Cordoba, ma ne ha subiti praticamente la metà. Ma nonostante i numeri siano gonfiati, la differenza resti resta pressoché simile. Rispettivamente -3 e -4.
Le probabili formazioni di Saragozza-Cordoba—
Saragozza (4-4-2): Rodriguez; Sebastian, Insua, Radovanovic, Pomares; de la Fuente, Akouokou, Saidu, Moyano; Kodro, Gomez.
Cordoba (4-3-3): Marin; Isaac, Fomeyem, Sintes, Vilarrasa; Ortiz, Gonzalez, Ruiz; Carracedo, Guardiola, Medina.
