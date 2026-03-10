Sarmiento-Racing: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv

Sarmiento-Racing: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 10 marzo - 10:59

Scontro diretto tra Sarmiento e Racing Club de Avellaneda, due squadre che arrivano entrambe al duello nel migliore dei modi: ospiti reduci da cinque risultati utili di fila, mentre i padroni di casa nell'ultimo turno hanno ritrovato il sorriso, interrompendo una striscia negative di tre sconfitte consecutive.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la Serie A argentina:

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Sarmiento — Il Sarmiento arriva alla partita dopo una vittoria importante ottenuta nell’ultimo turno contro Estudiantes Río Cuarto, un successo per 1-0 che ha dato fiducia all’ambiente. Tuttavia, in generale, il rendimento recente è stato piuttosto altalenante: nelle ultime gare di campionato il Sarmiento ha alternato vittorie (3) e sconfitte (5), senza mai pareggiare. Serve continuità per restare nelle zone di classifica che contano.

Qui Racing de Avellaneda — Dall’altra parte ci sarà un Racing Club che arriva a questo appuntamento con maggiore qualità individuale e con l’obiettivo di avvicinarsi alle posizioni più alte della classifica. La squadra guidata da Gustavo Costas ha mostrato segnali incoraggianti nelle ultime uscite, tra cui una convincente vittoria per 3-0 sul campo dell’Atlético Tucumán.

Probabili formazioni — Sarmiento (4-4-2): Burrai, Santamaría, Arturia, Insaurralde, Díaz, Zabala, García, Martínez, Gomez, Contrera, Marabel.

Racing Club (4-3-3): Cambeses, Cannavo, Pardo, Di Cesare, Rojas, Zaracho, Sosa, Miljevic, Solari, Conechny, Vergara.

