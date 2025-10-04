Serie C, Audace Cerignola-Cosenza: diretta tv e streaming LIVE del match

Il Cosenza è pronto per una stagione da protagonista quest'anno nel campionato di Serie C.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre - 12:19

Tutto pronto per l'ottava giornata di Serie C. Nel gruppo C una delle partite più affascinanti è quella tra Audace Cerignola e Cosenza, che andrà in scena domani alle 20:45. I calabresi sono in un grande momento di forma e puntano alla vetta della classifica, attualmente occupata dalla Salernitana che viaggia a velocità supersonica. L'Audace Cerignola, invece, è all'undicesimo posto ma vanta comunque una squadra attrezzata e determinata, difficile da battere. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Audace Cerignola-Cosenza, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Come arrivano Audace Cerignola e Cosenza all'ottava giornata di Serie C — L'inizio stagionale del Cosenza promette bene, soprattutto fa sperare i tifosi. Perché quest'anno la squadra di Buscè sembra avere le carte in regola per competere ad altissimi livelli, così come dimostrato nelle ultime partite. Nelle ultime cinque, infatti, ne ha vinte tre, e si affaccia alla sfida contro il Cerignola con sei punti nelle ultime due partite.

L'Audace Cerignola, invece, naviga nella parte centrale della classifica dopo un inizio non entusiasmante. Conta 10 punti, ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7. Senza dubbio è la zona arretrata ad essere il punto di forza della formazione di Maiuri. Infatti, anche nei blocchi più alti della classifica ci sono squadre che hanno subito molte più reti, come ad esempio il Casarano ed il Potenza, ma anche la stessa Salernitana.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Cosenza — Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Todisco, Martinelli, Visentin; Vitale, Paolucci, Bianchini, Cretella, Russo; Cuppone, Emmausso. All. Maiuri.

Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi, Dametto, Caporale, D'Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Cannavò, Florenzi; Mazzocchi. All. Buscè.