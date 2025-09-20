Serie C, Casertana-Cosenza: diretta tv e streaming LIVE del match

La squadra di casa è sesta in classifica con 6 punti, mentre gli ospiti sono all’ottavo posto con 5 punti. I tecnici Coppitelli e Buscè sono pronti a sfidarsi sabato 20 settembre

Stefano Sorce 20 settembre - 09:44

Dopo il convincente successo ottenuto contro il Catania, il Cosenza si prepara a tornare in campo sabato pomeriggio per affrontare la Casertana. La sfida, valida per la 5ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si giocherà allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta con calcio d’inizio alle 17:30.

Dove vedere Casertana-Cosenza in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Casertana-Cosenza, in programma sabato 20 settembre alle ore 17.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 253) e NOW.

Il momento delle due squadre — La Casertana occupa la sesta posizione in classifica, con 6 punti frutto di due vittorie e due sconfitte. La squadra campana ha segnato e subito 7 gol, confermando un inizio di stagione con qualche equilibrio tra attacco e difesa.

Il Cosenza, invece, segue a breve distanza, all’ottavo posto con 5 punti, grazie a una vittoria e due pareggi, mentre ha subito una sola sconfitta. I calabresi hanno messo a segno 7 gol e ne hanno incassati 5, mostrando una squadra in crescita ma ancora alla ricerca di continuità.

Le probabili formazioni di Casertana-Cosenza — La Casertana di Coppitelli invece dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3, con Vano riferimento centrale in attacco supportato da Kallon e Bentivegna sulle corsie laterali.

In casa Cosenza, mister Buscè sembra intenzionato a confermare in larga parte l’undici che ha superato gli etnei nell’ultimo turno. L’unico dubbio riguarda il rientrante Luca Garritano, che ha scontato le due giornate di squalifica: il numero 10 potrebbe essere impiegato come mezz’ala al posto di Contiliano, oppure avanzare sulla trequarti per insidiare una maglia a Florenzi o Ricciardi, sebbene entrambi al momento siano difficili da togliere dal campo.

Casertana (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Rocchi, Kontek, Liotti; Toscano, Pezzella, Proia; Kallon, Vano, Bentivegna. Allenatore: Coppitelli.

Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Garritano, Langella, Kouan; Florenzi, Ricciardi; Mazzocchi. Allenatore: Buscè.