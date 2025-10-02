Serie C, Rimini-Arezzo: diretta tv e streaming LIVE del match

L'Arezzo è imbattuto negli ultimi sei scontri ed il Rimini non è nel miglior momento della sua storia: i toscani conquisteranno l'ennesima vittoria?

Lorenzo Maria Napolitano 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 09:30)

La sfida tra Rimini e Arezzo è il testacoda della prossima giornata di Serie C. Le due squadre, entrambe facenti parte del Girone B, occupano rispettivamente l'ultima e la prima posizione. Gli emiliani, però, non si ritrovano all'ultimo gradino per via di una squadra poco attrezzata - tant'è che hanno vinto due partite - ma perché sono stati colpiti da una decurtazione di 11 punti a causa di violazioni amministrative. Vuoi vivere l'atmosfera della Serie C come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Rimini-Arezzo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Rimini-Arezzo in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell'incontro. Un'occasione unica per gustarti il testacoda tra Rimini e Arezzo direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Rimini-Arezzo in diretta live. La data da cerchiare in rosso sul calendario è venerdì 3 ottobre, appuntamento fissato alle ore 20:30.

Visualizza questo post su Instagram

Il momento delle due squadre — Le prime giornate di Serie C per il Rimini sono state più fruttuose di quello che la classifica vuole comunicare. Gli emiliani, infatti, nelle ultime tre partite hanno vinto due sfide (contro Pineto e Forlì) perdendone soltanto una, in casa del Guidonia Montecelio. Nelle prime sette giornate il Rimini ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove, il che significa che l'Arezzo potrebbe approfittare dei blackout difensivi dei padroni di casa.

Dal canto loro, i toscani hanno realizzato ben quindici reti, il triplo rispetto a quelle del Rimini. L'Arezzo, inoltre, vanta al momento il maggior numero di gol segnati non solo nel Girone B, ma in tutta la Serie C. Ogni tanto, però, qualche gol comunque lo concede, dato che ne ha subiti sei in sette match, quasi uno a partita. Anche i precedenti sorridono all'Arezzo, che negli ultimi 6 confronti non ha mai perso contro il Rimini.

Le probabili formazioni di Rimini-Arezzo — Rimini (3-5-2): Vitali; Falasco, Bellodi, Moray; Longobardi, Leoncini, Asmussen, Piccoli, Boli; Capac, D'Agostini. Allenatore D'Alesio.

Arezzo (4-3-3): Venturi; Righetti, Gilli, Chiosa, Renzi; Eklu, Guccione, Chierico; Tavernelli, Ravasio, Pattarello. Allenatore Bucchi.