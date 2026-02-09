Sfida interessante a Bramall Lane tra uno Sheffield United reduce da un buon momento, soprattutto tra le mura amiche, e un Middlesbrough in piena corsa promozione. I numeri recenti raccontano due squadre in fiducia offensiva: Blades solidi davanti al proprio pubblico, Boro molto continuo, a caccia del quarto successo di fila.
Sheffield Utd-Middlesbrough: dove vedere la Championship in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il posticipo di Championship:
SHEFFIELD UNITED MIDDLESBROUGH CHAMPIONSHIP DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Sheffield Utd-Middlesbrough in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Qui Sheffield United—
Lo Sheffield United si presenta alla sfida con un rendimento recente piuttosto altalenante in generale, ma con segnali molto positivi in casa, dove ha alzato intensità e produzione offensiva. A Bramall Lane la squadra gioca con più coraggio, tiene il baricentro più alto e riesce a creare diverse occasioni. La sensazione è di una squadra che può far male a chiunque davanti al proprio pubblico, ma che fatica a mantenere continuità dentro la stessa partita.
Qui Middlesbrough—
Il Middlesbrough si presenta invece in un momento di forma più lineare e convincente. I risultati recenti sono solidi e la squadra mostra un’identità di gioco chiara: possesso palla alto, costruzione ordinata e buona gestione dei ritmi. Anche quando non domina territorialmente, il Boro riesce a restare compatto e a concedere poco. A Sheffield va a caccia del quinto successo di fila per consolidare ulteriormente la seconda posizione in classifica.
Sheffield Utd-Middlesbrough, probabili formazioni—
Sheffield United (4-2-3-1): Cooper; Seriki, Tanganga, McGuinness, Burrows; Peck, Arblaster; Ogbene, Hamer, O’Hare; Cannon.
Middlesbrough (4-2-3-1): Brynn; Ayling, Malanda, Fry, Targett; Hackney, Morris; Whittaker, Browne, Castledine; Conway
