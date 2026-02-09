Sheffield United-Middlesbrough: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 9 febbraio - 08:40

Sfida interessante a Bramall Lane tra uno Sheffield United reduce da un buon momento, soprattutto tra le mura amiche, e un Middlesbrough in piena corsa promozione. I numeri recenti raccontano due squadre in fiducia offensiva: Blades solidi davanti al proprio pubblico, Boro molto continuo, a caccia del quarto successo di fila.

Sheffield Utd-Middlesbrough: dove vedere la Championship in Streaming e in Tv

Qui Sheffield United — Lo Sheffield United si presenta alla sfida con un rendimento recente piuttosto altalenante in generale, ma con segnali molto positivi in casa, dove ha alzato intensità e produzione offensiva. A Bramall Lane la squadra gioca con più coraggio, tiene il baricentro più alto e riesce a creare diverse occasioni. La sensazione è di una squadra che può far male a chiunque davanti al proprio pubblico, ma che fatica a mantenere continuità dentro la stessa partita.

Qui Middlesbrough — Il Middlesbrough si presenta invece in un momento di forma più lineare e convincente. I risultati recenti sono solidi e la squadra mostra un’identità di gioco chiara: possesso palla alto, costruzione ordinata e buona gestione dei ritmi. Anche quando non domina territorialmente, il Boro riesce a restare compatto e a concedere poco. A Sheffield va a caccia del quinto successo di fila per consolidare ulteriormente la seconda posizione in classifica.

Sheffield Utd-Middlesbrough, probabili formazioni — Sheffield United (4-2-3-1): Cooper; Seriki, Tanganga, McGuinness, Burrows; Peck, Arblaster; Ogbene, Hamer, O’Hare; Cannon.

Middlesbrough (4-2-3-1): Brynn; Ayling, Malanda, Fry, Targett; Hackney, Morris; Whittaker, Browne, Castledine; Conway

