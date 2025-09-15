Sheffield Wednesday-Grimsby, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La squadra di casa cercherà di confermare il dominio storico, mentre gli ospiti proveranno a ribaltare i pronostici e a regalarsi una serata da protagonista in Carabao Cup.

Stefano Sorce 15 settembre - 17:43

Martedì 16 settembre 2025, alle ore 20:45, lo Hillsborough Stadium di Sheffield ospiterà il match di Carabao Cup tra Sheffield Wednesday e Grimsby Town, con l’arbitro designato E. Bell.

Dove vedere Sheffield Wednesday-Grimsby in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Sheffield Wednesday-Grimsby, in programma martedì 16 settembre alle ore 20.45. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Lo Sheffield Wednesday affronta il suo momento più difficile in questa stagione di Championship. La squadra occupa attualmente la 23ª posizione in classifica, con appena 1 punto conquistato in 5 partite, frutto di un solo pareggio e ben quattro sconfitte. Nell’ultimo turno, i biancoblù hanno subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Bristol City. Nonostante le difficoltà, la squadra può contare su alcuni punti di riferimento: il capitano Barry Bannan rimane il principale riferimento offensivo, mentre Svante Ingelsson, ex Udinese, è stato eletto Giocatore del Mese di agosto 2025. Sotto la guida di Henrik Pedersen, subentrato a Darren Moore, lo Sheffield Wednesday sta cercando di riorganizzarsi e di ritrovare fiducia per invertire la rotta.

Dall’altra parte, il Grimsby Town si presenta in ottima forma. Attualmente al 4° posto in League Two con 14 punti in 7 partite, la squadra ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Nell’ultimo turno, i Mariners hanno conquistato una vittoria per 3-0 contro il Crawley Town, consolidando il loro buon avvio di stagione. Tra i giocatori chiave spicca Jaze Kabia, capocannoniere della squadra con 5 gol stagionali, mentre il tecnico David Artell sta guidando il team con sicurezza e successo.

il 6 settembre 2025 a Milton Keynes, Inghilterra. (Foto di Pete Norton/Getty Images)

Le probabili formazioni di Sheffield Wednesday-Grimsby — Sheffield Wednesday scenderà in campo con un modulo 3-5-2, affidandosi a Horvath tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Iorfa, Otegbayo e Lowe, mentre sulle corsie laterali agiranno Valery e Palmer. In mezzo al campo, Bannan e Ingelsson guideranno la manovra, supportati da Amass. Il reparto offensivo vedrà Ugbo e McNeill come coppia d’attacco. La squadra sarà guidata in panchina da Henrik Pedersen.

Il Grimsby Town, invece, adotterà un classico 4-1-4-1. Tra i pali ci sarà Pym, mentre la linea difensiva sarà composta da Rodgers, Warren, McJannett e Sweeney. A centrocampo agirà in posizione di regista difensivo McEachran, con Burns, Green, Khouri e Vernam a sostegno del gioco offensivo. In avanti, l’unica punta sarà Kabia, principale riferimento del reparto offensivo. La squadra sarà guidata dall’allenatore David Artell.

Sheffield Wednesday (3-5-2): Horvath, Iorfa, Otegbayo, Lowe, Valery, Palmer, Bannan, Ingelsson, Amass, Ugbo, McNeill. Allenatore: Pedersen.

Grimsby (4-1-4-1): Pym, Rodgers, Warren, McJannett, Sweeney, McEachran, Burns, Green, Khouri, Vernam, Kabia. Allenatore: Artell.