Sheffield Wednesday-Grimsby, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Martedì 16 settembre 2025, alle ore 20:45, lo Hillsborough Stadium di Sheffield ospiterà il match di Carabao Cup tra Sheffield Wednesday e Grimsby Town, con l’arbitro designato E. Bell.
Scopriamo dove vedere il match Sheffield Wednesday-Grimsby, in programma martedì 16 settembre alle ore 20.45.
Il momento delle due squadre—
Lo Sheffield Wednesday affronta il suo momento più difficile in questa stagione di Championship. La squadra occupa attualmente la 23ª posizione in classifica, con appena 1 punto conquistato in 5 partite, frutto di un solo pareggio e ben quattro sconfitte. Nell’ultimo turno, i biancoblù hanno subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Bristol City. Nonostante le difficoltà, la squadra può contare su alcuni punti di riferimento: il capitano Barry Bannan rimane il principale riferimento offensivo, mentre Svante Ingelsson, ex Udinese, è stato eletto Giocatore del Mese di agosto 2025. Sotto la guida di Henrik Pedersen, subentrato a Darren Moore, lo Sheffield Wednesday sta cercando di riorganizzarsi e di ritrovare fiducia per invertire la rotta.
Dall’altra parte, il Grimsby Town si presenta in ottima forma. Attualmente al 4° posto in League Two con 14 punti in 7 partite, la squadra ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Nell’ultimo turno, i Mariners hanno conquistato una vittoria per 3-0 contro il Crawley Town, consolidando il loro buon avvio di stagione. Tra i giocatori chiave spicca Jaze Kabia, capocannoniere della squadra con 5 gol stagionali, mentre il tecnico David Artell sta guidando il team con sicurezza e successo.
Le probabili formazioni di Sheffield Wednesday-Grimsby—
Sheffield Wednesday scenderà in campo con un modulo 3-5-2, affidandosi a Horvath tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Iorfa, Otegbayo e Lowe, mentre sulle corsie laterali agiranno Valery e Palmer. In mezzo al campo, Bannan e Ingelsson guideranno la manovra, supportati da Amass. Il reparto offensivo vedrà Ugbo e McNeill come coppia d’attacco. La squadra sarà guidata in panchina da Henrik Pedersen.
Il Grimsby Town, invece, adotterà un classico 4-1-4-1. Tra i pali ci sarà Pym, mentre la linea difensiva sarà composta da Rodgers, Warren, McJannett e Sweeney. A centrocampo agirà in posizione di regista difensivo McEachran, con Burns, Green, Khouri e Vernam a sostegno del gioco offensivo. In avanti, l’unica punta sarà Kabia, principale riferimento del reparto offensivo. La squadra sarà guidata dall’allenatore David Artell.
Sheffield Wednesday (3-5-2): Horvath, Iorfa, Otegbayo, Lowe, Valery, Palmer, Bannan, Ingelsson, Amass, Ugbo, McNeill. Allenatore: Pedersen.
Grimsby (4-1-4-1): Pym, Rodgers, Warren, McJannett, Sweeney, McEachran, Burns, Green, Khouri, Vernam, Kabia. Allenatore: Artell.
