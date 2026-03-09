Shelbourne-Shamrock: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Ringsend Derby LIVE su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 10:13)

Al Tolka Park di Dublino si apre una sfida che, pur essendo ancora nelle primissime battute della stagione di Premier Division irlandese, ha già un sapore interessante. Shelbourne e Shamrock Rovers si trovano di fronte con ambizioni e pressioni diverse, ma con un punto in comune: la voglia di dare continuità al proprio cammino e indirizzare subito il campionato.

Qui Shelbourne — Lo Shelbourne arriva a questa partita con un avvio di stagione discreto ma ancora un po’ incostante. La squadra guidata da Joseph O’Brien ha raccolto cinque punti nelle prime quattro giornate, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta, con un bilancio perfettamente in equilibrio anche dal punto di vista dei gol segnati e subiti.

Nelle ultime settimane la squadra ha comunque mostrato segnali incoraggianti. Dopo due pareggi consecutivi per 1-1 contro Waterford e Galway United era arrivata una vittoria importante sul campo del Drogheda United, un successo che sembrava poter dare slancio alla stagione. Poi però è arrivato il passo falso contro il St. Patrick’s Athletic, una sconfitta per 3-2 che ha ricordato quanto questa squadra sia ancora vulnerabile in alcune fasi della partita.

Qui Shamrock Rovers — Dall’altra parte del campo si presenterà uno Shamrock Rovers che, come spesso accade negli ultimi anni, parte con l’etichetta della squadra da battere. I campioni in carica hanno iniziato la nuova stagione con sette punti nelle prime quattro partite e occupano le zone alte della classifica insieme a Derry City e Drogheda United. Non un avvio travolgente.

Le vittorie contro St. Patrick’s Athletic e Derry City hanno confermato la qualità della rosa, mentre il pareggio con il Dundalk ha evidenziato quanto il campionato irlandese possa essere equilibrato. L’unica vera macchia di questo inizio di stagione è arrivata proprio in trasferta, con la sconfitta per 3-2 contro il Bohemian.

Probabili formazioni — Shelbourne (4-2-3-1): Speel; Roche, Gannon, Bone, Ledwidge; Lunney, Mcinroy; Wood, Freitas, Jarvis; Boyd. Allenatore: Joseph O’Brien

Shamrock (3-1-4-2): McGinty; Cleary, Lopez, O’Sullivan; Healy; Sobowale, Byrne, Ozhianvuna, Brennan; Noonan, Burke. Allenatore: Stephen Bradley

