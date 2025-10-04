Siviglia-Barcellona, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Senza Yamal, il Barcellona ha il compito di restare in vetta alla classifica del campionato spagnolo.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 11:37)

Scendono in campo i giganti. Domani alle 16.15 a Siviglia si presenta la corazzata di Hansi Flick, il Barcellona. Seppur senza Yamal, che starà fuori tra le 2 e le 3 settimane, il club blaugrana vanta una rosa profondissima e ricca di talento. Il Siviglia, dal canto suo, sta risalendo la classifica dopo un inizio affannoso. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Siviglia-Barcellona, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Anche quest'anno il Barcellona ha presentato la sua candidatura come squadra protagonista in Spagna e in Europa, nonostante in Champions League sia arrivata una sconfitta contro il Paris Saint-Germain. La formazione di Flick, comunque, nel campionato spagnolo sta facendo la voce grossa ed è prima in classifica ad un punto di distanza dal Real Madrid, che ha perso l'ultima sfida.

Il Siviglia, invece, occupa momentaneamente la nona posizione ma sta scalando i gradini della classifica. Infatti, nelle ultime cinque partite ha vinto tre gare, pareggiandone una e rimediando una sola sconfitta. Trend positivo che potrebbe permettere alla formazione di Almeyda di approcciare il match con sicurezza e determinazione.

Le probabili formazioni di Siviglia-Barcellona — Siviglia (3-4-3): Nyland; Azpilicueta, Gudelj, Marcao; Carmona, Agoume, Sow, Suazo; Sanchez, Vargas, Romero. Allenatore: Almeyda.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Ferran. Allenatore: Flick.