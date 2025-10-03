Record per il Barcellona di Flick: in gol per ben 45 partite di fila

Nonostante la sconfitta contro i Campioni d'Europa del Psg, la squadra catalana ha battuto un record risalente al 1944

Jacopo del Monaco 3 ottobre - 10:30

Anche se mercoledì sera ha perso in Champions League contro il Psg, il Barcellona di Flick ha stabilito un record particolare. Grazie alla rete dell'attaccante spagnolo Ferran Torres, la squadra del tecnico tedesco ha segnato almeno un gol per ben 45 partite di fila. I Campioni di Spagna hanno battuto il precedente record di 44 match consecutivi in gol risalente al 1944.

Oviedo, Spagna - 25 settembre 2025: Hansi Flick, allenatore del Barcellona. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Flick, il suo Barcellona segna per 45 partite di fila ed è record — Nonostante la sconfitta per 1-2 allo Stadio Olimpico Lluis Companys contro il Paris Saint-Germain, Flick può essere soddisfatto della sua squadra anche grazie ad un record raggiunto. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il club della Catalogna ha segnato per la 45esima partita di fila da quando in panchina c'è l'ex allenatore del Bayern Monaco. L'ultimo match in cui i Blaugrana non hanno segnato risale alla sconfitta per 1-0 contro il Leganés datata 15 dicembre 2024. Questo dato certifica ancora una volta la propensione al gioco offensivo di Flick e la squadra, col passare del tempo, ha fatto progressi anche nelle situazioni da palla inattiva.

Tuttavia, a livello nazionale il Barcellona non detiene questo record di più partite di fila in gol. In Spagna, è il Real Madrid che batte tutte le squadre su questa statistica. Nel periodo che va dagli ultimi mesi della stagione 2015/2016 fino ai primi periodi della stagione 2017/2018, che corrisponde all'era Zidane, i Blancos hanno segnato almeno una rete in 73 match di fila. Con l'ex Juventus in qualità di allenatore, la squadra della capitale spagnola ha vinto tre Champions League consecutive contro Atlético Madrid, Juve e Liverpool. Prendendo in considerazione tutte le squadre del mondo, il record di reti in più incontri di fila appartiene agli argentini del River Plate. I Millonarios di Buenos Aires, dal 1936 al 1939, sono andati in gol per ben 93 partite consecutive.