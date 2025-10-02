Il tecnico tedesco ha sottolineato la superiorità dei Campioni d'Europa nonostante il buon primo tempo dei suoi ragazzi

Jacopo del Monaco 2 ottobre - 10:47

Ieri sera, il Barcellona di Hans Flick ha ospitato i Campioni d'Europa del Psg in occasione della seconda giornata di Champions League. La squadra francese, allenata da Luis Enrique, ha vinto 1-2 sul campo dello Stadio Olimpico Lluis Companys grazie alle reti del giovane Mayulu e di Gonçalo Ramos al minuto 90. Al termine della gara, il tecnico del club catalano ha fatto i complimenti ai suoi avversari.

Barcellona, Flick elogia il Psg — Con le partite di martedì e di ieri, è stata archiviata la seconda giornata della Champions League 2025/2026. Tra i match di quest'ultimo turno il più atteso era quello tra il Barcellona ed il Paris Saint-Germain. Allo Stadio Olimpico Lluis Companys, i detentori della Liga spagnola hanno ospitato il club di Luis Enrique, che la scorsa stagione ha fatto il triplete dominando sia in Francia che in Europa. Dopo l'iniziale vantaggio catalano firmato Ferran Torres, il club della capitale francese ha ribaltato il risultato grazie alle reti di Mayulu e Gonçalo Ramos. Con questa vittoria, il Psg ha vinto la seconda partita del suo cammino europeo dopo il 4-0 contro l'Atalanta.

Al termine della gara, il tecnico del Barça Flick ha parlato in conferenza stampa facendo i complimenti ai suoi avversari: "Nella prima mezz'ora di gioco siamo stati i migliori, ma nella ripresa non abbiamo giocato al meglio contro il Psg che ha meritato la vittoria. È una grande squadra con una filosofia fantastica. Hanno giocatori giovani e molto bravi ed i nuovi arrivati hanno alzato il livello".

In seguito, il tedesco ha parlato anche della sua squadra: "A centrocampo è stata una dura battaglia. Pedri e De Jong hanno giocato tanti minuti e per noi è importante che stiano bene. Nel secondo tempo molti giocatori erano stanchi, ma hanno dato il massimo. Sull'1-1 dovevamo difendere meglio, ma oggi la squadra non era al meglio. Ora dobbiamo allenarci ed imparare dai nostri errori, resistere per tutta la durata della partita e migliore in fase difensiva ed in possesso".