Il centrocampista spagnolo ha detto che il Barça è la squadra migliore al mondo, mentre il Psg ha risposto sul campo

Jacopo del Monaco 2 ottobre - 09:53

Con le sue dichiarazioni, il centrocampista del Psg Vitinha ha risposto al collega Pedri, che gioca nel Barcellona. Ieri sera, i due club si sono affrontati in occasione della seconda giornata di Champions League ed i parigini hanno vinto 1-2. Dopo la rete Blaugrana firmata Ferran Torres, la squadra Campione d'Europa ha ribaltato il risultato con Mayulu e Gonçalo Ramos.

La risposta di Vitinha a Pedri: "Queste dichiarazioni prima delle partite possono capitare" — Ieri si è conclusa la seconda giornata della Champions League con le italiane che possono ritenersi soddisfatte di quanto fatto: vittorie per Atalanta, Inter e Napoli e pareggio della Juventus. Il big match di questo turno della massima competizione europea era, ovviamente, Barcellona contro Paris Saint-Germain, i Campioni di Spagna contro i Campioni d'Europa. Allo Stadio Olimpico Lluis Companys, il club francese ha giocato senza giocatori importanti come Marquinhos, Doué, Dembélé e K'varatskhelia, ma ha portato a casa i tre punti vincendo 1-2. Nonostante il vantaggio iniziale dei padroni di casa, il Psg ha rimontato grazie alle reti di Mayulu e Gonçalo Ramos.

Prima della partita di ieri, il centrocampista del Barcellona Pedri ha rilasciato una dichiarazione in conferenza stampa che ha acceso subito la sfida: "Il Psg è una delle squadre migliori al mondo, mentre noi siamo i migliori. Almeno così la vedo io". Anche Lamine Yamal, tornato da un infortunio, ha lanciato un messaggio affidandosi ai social: "Sono tornato ed anche la missione".

Alla fine, il Paris Saint-Germain ha avuto la meglio conquistando così la seconda vittoria in Champions dopo il poker rifilato all'Atalanta. Al termine della gara, Vitinha ha voluto rispondere al suo collega di reparto spagnolo tornando sulle sue parole: "Può succedere. Sappiamo che dichiarazioni del genere possono capitare prima delle partite. Ma non abbiamo scelta e non ce ne frega niente. Volevamo giocare la partita, abbiamo vinto e per questo siamo felici".