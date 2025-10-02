La sospensione della partita ha portato anche alla decisione del replay: si azzererà il vantaggio dei padroni di casa

Samuele Amato Redattore 2 ottobre - 20:47

Non un momento tranquillo per l'English Football League che ha scelto una misura piuttosto drastica per un match sospeso per maltempo. Si tratta della partita di Championship tra Blackburn e Ipswich, che è stata sospesa all'80esimo minuto (con i padroni di casa in vantaggio per 1 a 0) e mai più ripresa. Non solo, l'EFL ha poi deciso di rigiocare interamente l'incontro, facendo infuriare i Rovers. Ma a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci pensano proprio i Blues.

Ipswich deciso: non concederà il gol di vantaggio al Blackburn — La pioggia torrenziale si è abbattuta sull'Ewood Park durante Blackburn-Ipswich, portando alla sospensione definitiva del match di Championship. La rabbia dei Rovers non ha però suscitato ulteriori ripensamenti in sede dell'EFL, che ha predisposto il replay della partita che si stava giocando sabato 20 settembre.

Nonostante la grande impraticabilità del terreno di gioco, durante il temporale che si è abbattuto sui giocatori delle due squadre della seconda divisione inglese, i padroni di casa avevano trovato il vantaggio. L'unico gol degli 80 minuti giocati prima della sospensione porta la firma di Todd Cantwell. Il numero 10 e capitano del Blackburn ha trasformato il rigore al 59esimo: l'Ipswich si è ritrovato sotto nel risultato e di un uomo (dopo l'espulsione a fine primo tempo di Jacob Greaves).

Con la decisione dell'EFL di rigiocare la partita, anche se mancavano solo 10 minuti al triplice fischio, si azzera sia risultato che il taccuino dei cartellini. La delusione del Blackburn è destinata a crescere, perché l'Ipswich sembrerebbe sposare pienamente la decisione della lega inglese e non concederà il gol di vantaggio ai padroni di casa. A riportarlo è Sky Sports, dove si legge che i Blues non prenderanno in considerazione questa ipotesi. Tuttavia, manca ancora una data ufficiale per il replay della partita; ma l'EFL ha fatto sapere che consulterà le due squadre per rivedere le regole sulle partite sospese.