La notte NBA tra mercoledì 4 marzo e giovedì 5 marzo alle ore 01:30 italiane propone la sfida tra Sixers e Jazz , incrocio interessante tra Eastern e Western Conference. Philadelphia cerca continuità davanti al proprio pubblico, mentre Utah punta a un colpo esterno per dare peso alla propria classifica.

Dove vedere Sixers-Jazz in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Sixers-Jazz è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.