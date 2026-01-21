Ecco le informazioni per gli appassionati di calcio su dove vedere la partita di questa sera. Fischio di inizio alle 21

Mattia Celio Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 13:32)

Dopo le partite di ieri, la Champions League 2025-26 continua ad incedere: con la seconda parte della 7^giornata della Fase campionato. Tra le sfide in programma spicca Slavia Praga-Barcellona. Una sfida delicatissima per i blaugrana e forse l'ultima occasione per continuare a credere nella qualificazione diretta alla fase finale. Se in campionato i catalani dominano, in Champions League hanno dimostrato l'esatto contrario. I padroni di casa, invece, devono assolutamente vincere e sperare in qualche passo falso delle avversarie per sperare ancora nei playoff. Scopriamo insieme quindi dove vedere Slavia Praga-Barcellona in streaming LIVE e diretta tv.

Dove vedere Slavia Praga-Barcellona in streaming LIVE e in diretta tv — La partita tra Slavia Praga-Barcellona è valida per la 7^ giornata della Fase campionato della Champions League. Gli appassionati di calcio avranno modo di vedere la partita di questa sera, in Italia, sul canale Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go. Per accedere alle piattaforme streaming dovranno semplicemente inserire le proprie credenziali.

Come arrivano alla partita le due squadre — In generale si dice che il 7 è il numero fortunato e magari questa sera la teoria avrà prova di confermarlo per mezzo dello Slavia Praga. Questo perché i padroni di casa non sono ancora riusciti ad ottenere una vittoria in questa Champions League: 3 pareggi e 3 sconfitte. E come se non bastasse, i cechi non segnano da ben 5 giornate nella competizione. Inoltre, i Sešívaní tornano a disputare una partita dopo un mese di stop, un fattore che può incidere sul ritmo specie contro un avversario abituato ad intensità alte.

Per il Barcellona invece è obbligatoria la vittoria. Un nuovo passo falso potrebbe seriamente compromettere, se non definitivamente, le speranze di accedere direttamente alla fase finale della competizione. La vittoria sofferta nell'ultimo turno contro l'Eintracht Francoforte ha ridato un po' di fiato ai giocatori di Hansi Flick ma è evidente che in Europa il Barça fa molta più fatica. Un fattore strano vista la storia del club blaugrana. Questa sera i catalani non possono assolutamente sbagliare.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Barcellona — Slavia Praga (3-5-1): Stanek; Zima, Ogbu, Holes; Sanyang, Sadilek, Provod, Haloupek, Moses, Doudera; Chytil. All.: Howe.

Barcellona (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Curbasi, Balde; Pedri, De Jong; Bardagji, Fermin, Rashford; Ferran Torres. All.: Flick.