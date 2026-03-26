Slovacchia-Kosovo, dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

La vincitrice, in seguito, affronterà una tra Turchia e Romania per un posto nella massima competizione intercontinentale.

Jacopo del Monaco 26 marzo - 13:23

Uno dei match che si terrà nel corso della giornata odierna metterà di fronte la Slovacchia ed il Kosovo e, nel paragrafo che segue, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due selezioni, infatti, si sfideranno in occasione dei Play-off per la qualificazione ai Mondiali che avranno inizio nel mese di giugno in Canada, Messico e Stati Uniti. Il calcio d'inizio del match, che si disputerà presso il Tehelne Pole Stadium situato a Bratislava, è previsto per le ore 20:45. La vincitrice, in seguito, affronterà una tra Turchia e Romania per un posto nella massima competizione intercontinentale.

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Slovacchia-Kosovo, dove vedere l'incontro — Gli slovacchi vogliono tornare al Mondiale sedici anni dopo l'ultima volta, mentre i kosovari alla prima nonché storica qualificazione. Le azioni più importanti della partita tra Ucraina e Svezia, insieme agli altri dei Play-off, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Calcio grazie alla Diretta Gol, mentre in streaming si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

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Come arrivano le due Nazionali alla partita — La Slovacchia ha come commissario tecnico l'italiano Francesco Calzona, il quale ha allenato il Napoli per alcuni mesi della stagione 2023/2024. I Soloki hanno raggiunto questa fase della qualificazione per il Mondiale grazie al secondo posto ed i 12 punti del Girone A. Nel corso della fase a gironi, gli slovacchi hanno giocato contro: Germania, battuta per 2-0 all'esordio e poi ha perso 6-0 all'ultima giornata; Lussemburgo, vittorie per 0-1 in trasferta e 2-0 in casa; Irlanda del Nord, contro cui ha prima perso 2-0 e poi vinto 1-0.

Il Kosovo allenato dal tedesco Franco Foda, dal canto suo, ha ottenuto la qualificazione per i Play-off grazie al secondo posto nel Girone B e con 11 punti totalizzati. Durante la fase a gironi, i Dardanët hanno affrontato le seguenti Nazionali: Svizzera, contro cui ha perso 4-0 alla prima giornata e pareggiato 1-1 all'ultima; Svezia, due vittorie col risultato di 2-0 tra le mura amiche e 0-1 fuori casa; Slovenia, pareggio a reti bianche in casa e vittoria per 0-2 in trasferta.

Probabili formazioni — SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Gyömber, Škriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Duriš, Strelec, Sauer. Allenatore: Calzona

KOSOVO (4-4-2): Murić; Dellova, Hajdari, Aliti, Gallapeni; Rashica, Rexhbeçaj, Hodza, Muslija; Asllani, Muriqi. Allenatore: Foda

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