Il commissario tecnico degli Azzurri parla della sfida decisiva, sottolineando l'importanza enorme del match e motivando la squadra per la qualificazione alla prossima competizione Mondiale

Vincenzo Di Chio 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 20:02)

La Nazionale italiana è pronta a scendere in campo domani 26 Marzo per il primo passo verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Gli uomini di Gennaro Gattuso affronteranno l'Irlanda del Nord in una partita secca a Bergamo, un appuntamento che non ammette passi falsi dopo due edizioni in cui l'Italia è rimasta fuori dalla competizione.

La vincente di questa sfida volerà in finale contro la squadra che supererà il match tra Galles e Bosnia, in trasferta. Alla guida del gruppo c'è Rino Gattuso, che in conferenza stampa ha parlato della pressione, della preparazione e delle strategie per affrontare al meglio questa semifinale.

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La pressione e il confronto con il passato — Il commissario tecnico ha spiegato quanto la sfida di giovedì rappresenti un momento cruciale della sua carriera e come si stia preparando mentalmente:

"Sento la pressione dal primo giorno. Sono sette mesi che mi sento dire 'Portaci ai Mondiali'. Questa è la gara più importante della mia carriera. Paragoni con il 2006? Per la responsabilità che sento addosso non c'è nessun tipo di paragone. Mi sono preparato al massimo e non voglio pensare all'ipotesi che le cose possano andare male. L'esperienza serve, ma servirà saper soffrire e stare attenti su quello che loro fanno bene, soprattutto nei duelli e sulle seconde palle. Ma i giocatori di oggi sono così evoluti che conoscono bene gli avversari. Bisogna annusare il pericolo e farsi trovare pronti. Loro ad ogni pallone ci credono fortemente".

Piccola ma doverosa battuta anche sui medici italiani: "Ringrazio i nostri medici, qualche pillolina aiuta. Altrimenti apro gli occhi alle 4.30-5.00 del mattino e sembro un pipistrello".

Il paragone con Jannick Sinner — Durante la conferenza, Gattuso ha anche fatto un interessante confronto tra i giovani calciatori di oggi e altre eccellenze italiane nello sport, citando Jannick Sinner: "Dobbiamo imparare da lui, è un esempio di dedizione e mentalità vincente. Mi ricorda certi atteggiamenti che vorrei vedere nei nostri calciatori: disciplina, concentrazione e fame di risultati. Bisogna imparare a crescere gestendo la pressione e aspettative, esattamente come fa lui nel Tennis".

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Gli aggiornamenti di Gattuso sulla situazione infortuni — L'ex allenatore delMilanha poi fatto il punto sulla condizione di giocatori e sulle scelte tecniche:

"Mancini, Politano e Calafiori non hanno nulla, si sono allenati abbastanza bene. Bastoni ha fatto qualcosa in gruppo, poi lo testeremo ancora. In dubbio comunque, solo Bastoni e Scamacca, che anche lui ha cominiciato a fare qualcosina con il gruppo."

Riguardo ai rigori, Gattuso ha precisato: "Li abbiamo provati, la squadra ha tirato tre rigori a testa. Per ora rimane Retegui il rigorista, poi si vedrà come andrà la partita... dobbiamo essere pronti e reattivi a qualsiasi cosa".

Il Ct ha inoltre ricordato con emozione le parole di Marcello Lippi, con cui ha condiviso momenti indimenticabili come il Mondiale vinto nel 2006 da calciatore: "Mi ha emozionato tantissimo, lo sento spesso per tutto quello che abbiamo passato e mi ha dato. Lo ringrazio per le belle parole".

Le parole di Gattuso sul gruppo squadra — Gattuso ha sottolineato quanto sia importante l'armonia all'interno del gruppo per affrontare la sfida contro l'Irlanda del Nord. La squadra mostra rispetto reciproco, disponibilità al sacrificio e una gestione positiva della pressione: "Abbiamo un gruppo molto concentrato e attento, che sa cosa significa rappresentare l'Italia. L'atmosfera è positiva, tutti remiamo nella stessa direzione."

Il Ct sottolinea come questa armonia favorisca anche la collaborazione in campo per affrontare i momenti di difficoltà durante la partita. In sintesi, l'ambiente coeso e compatto creato da Gattuso rappresenta una delle principali armi della Nazionale nella corsa alla qualificazione ai Mondiali 2026.

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