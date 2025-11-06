Spezia-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Con un nuovo allenatore e dei punti da recuperare, i padroni di casa sono pronti ad affrontare il Bari, che vuole puntare alla zona Play-off

Jacopo del Monaco 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 10:29)

Spezia e Bari daranno il via alla dodicesima giornata della Serie B e, nel paragrafo successivo, vi forniremo le informazioni sul dove vedere la partita. L'anticipo della cadetteria che metterà di fronte queste due compagini avrà inizio alle ore 20:30 di domani presso lo Stadio Alberto Picco.

Spezia-Bari, dove vedere la sfida — La squadra ligure punta al vincere la sua seconda partita di questo campionato e provare a lasciare il penultimo posto. Il club pugliese, dal canto suo, proverà ad avvicinarsi momentaneamente alla zona Play-off. L'anticipo delle 20:30 di domani sera tra Spezia e Bari si potrà vedere in diretta televisiva su DAZN. La diretta streaming dell'incontro, invece, sarà visibile non solo su DAZN, ma anche su Amazon Prime Video grazie al canale LaB Channel.

La situazione dei due club — Dopo ben undici giornate di campagna, lo Spezia si trova alla 19esima e penultima posizione in classifica con 7 punti conquistati. L'unica vittoria degli Aquilotti in quest'edizione di Serie B risale al 25 ottobre, quando hanno rifilato un poker in trasferta contro l'Avellino con reti di Aurelio, Vanja Vlahović, Vignali e Di Serio. Per il resto, i liguri hanno ottenuto sei sconfitte e quattro pareggi e hanno deciso di esonerare Luca D'Angelo ed ingaggiare Roberto Donadoni. Ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, il classe 1963 torna ad allenare cinque anni dopo la fine dell'esperienza allo Shenzen in Cina

In questo momento, il Bari allenato da Fabio Caserta occupa il 14esimo posto in classifica con 12 punti. Tuttavia, i pugliesi hanno una partita da recuperare a causa del rinvio del match in trasferta la Juve Stabia che si sarebbe dovuto giocare il 29 ottobre. Nell'ultimo turno di campionato, la squadra biancorossa ha vinto 1-0 in casa contro il Cesena grazie alla rete dell'attaccante danese Christian Gytkjær, il quale ha realizzato la sua seconda rete stagione dopo quella contro l'Entella a settembre.

Probabili formazioni — Al suo esordio da allenatore dello Spezia, Donadoni potrebbe continuare ad usare il 3-5-2 del suo predecessore oppure optare per un altro modulo come il 3-4-2-1. Per quanto riguarda il Bari, invece, in attacco potrebbero giocare ancora Antonucci e Moncini, con Gytkjær pronto ad dare una mano a partita in corso.

SPEZIA (3-5-2): Sarr, Wisniewski, Mateju, Jack; Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio; Vlahović, Lapadula. All: Donadoni

BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Maggiore, Darboe, Dorval; Castrovilli, Antonucci; Moncini. All: Caserta