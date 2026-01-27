St.Pauli-Lipsia: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

St.Pauli-Lipsia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 27 gennaio - 11:57

Al Millerntor-Stadion va in scena il recupero della sedicesima giornata di Bundesliga tra St. Pauli e Lipsia, una sfida che mette a confronto due realtà in difficoltà opposte. I padroni di casa cercano punti pesanti per uscire dalla zona retrocessione, mentre il Lipsia è chiamato a sfruttare l’occasione per rilanciarsi nella corsa alle posizioni che valgono la Champions League. Un incrocio delicato, soprattutto per le ambizioni degli ospiti.

Qui St.Pauli — Il momento del St. Pauli è tra i più complicati della stagione. I biancorossi arrivano a questo appuntamento dopo cinque partite senza vittorie, una serie negativa che li ha fatti scivolare fino al penultimo posto in classifica. Il pareggio a reti bianche nel derby contro l’Amburgo ha interrotto l’emorragia di sconfitte, ma non ha risolto i problemi di una squadra che fatica enormemente in fase offensiva. La pressione della classifica pesa e contro un avversario di livello servirà una prestazione di grande sacrificio.

Qui Lipsia — Il Lipsia, invece, sembra aver lasciato alle spalle il momento più delicato del proprio campionato. La vittoria esterna contro l’Heidenheim ha ridato fiducia e rilanciato le ambizioni di una squadra che, con un successo in questo recupero, può rientrare in zona Champions League. Gli uomini di Marco Rose hanno motivazioni fortissime e un organico superiore, oltre a una solidità difensiva che rappresenta uno dei punti di forza stagionali. Vincere anche lontano da casa potrebbe segnare una svolta definitiva nella corsa europea.

Probabili formazioni — ST. PAULI (3-4-3): Vasilj; Smith, Wahl, Mets; Pyrka, Sands, Irvine, Oppie; Fujita, Kaars, Pereira Lage.

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo Cardoso; Nusa.

