Steaua-Botosani: dove vedere la Serie A rumena in Streaming e in Tv

Steaua-Botosani: info partita, probabili formazioni della Serie A rumena

Vincenzo Bellino Redattore 5 febbraio - 02:23

Giovedì 5 febbraio 2026, alle 19:30, lo Stadionul Steaua ospiterà il match di SuperLiga rumena tra FCSB e Botoșani. Entrambe le squadre cercano punti preziosi: i padroni di casa vogliono risalire in classifica dopo risultati altalenanti, mentre il Botoșani punta a confermare la propria solidità difensiva e a strappare punti anche in trasferta.

Qui Steaua — L’FCSB ha recentemente ottenuto una vittoria di misura contro il Csikszereda (1-0), grazie a un gol di Juri Cisotti al 38° minuto, con un possesso palla del 66% e sei tiri in porta. Nelle ultime dieci partite di campionato, la squadra ha registrato 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, segnando mediamente 1,4 gol a partita e concedendo 1 gol agli avversari.

Qui Botosani — Il Botoșani arriva da un pareggio a reti bianche contro l’Otelul Galați e nelle ultime dieci partite ha collezionato 1 vittoria, 4 sconfitte e 5 pareggi, segnando solo 0,9 gol a partita e subendone 0,8.

Probabili formazioni — FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu, Cretu, Duarte, Graovac, Radunovic, Tanase, Lixandru, Miculescu, Olaru, Cisotti, Birligea.

Botosani (4-2-3-1): Anestis, Pavlovic, Miron, Tiganasu, Cret, David, Petro, Bodisteanu, Papa, Mailat, Kovtalyuk.

