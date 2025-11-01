Segui Broncos-Cowboys in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL

Redazione Derby Derby Derby 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 21:04)

Domenica 2 novembre alle ore 19 va in scena Pittsburgh Steelers-Indianapolis Colts. Il match del Acrisure Stadium, valido per la week 9 di NFL, vede sfidarsi la settima contro la prima in AFC.

Guarda Steelers-Colts IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Steelers-Colts in diretta TV e streaming gratis — Steelers-Colts sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Steelers-Colts in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Steelers-Colts nella sezione Live Streaming.

Steelers-Colts, le statistiche pre match — I Pittsburgh Steelers sono primi in AFC north e settimi nella conference con un record di 4 vittorie e 3 sconfitte. I terrible towels arrivano da due sconfitte consecutive ultima delle quali in casa 25-35 contro i Packers.

Dall'altra parte troviamo la capolista della AFC south e anche della stessa conference con un record di 7 successi e 1 ko. I Colts hanno il miglio attacco per yards guadagnate (385 di media) e sono la seconda difesa per turnover procurati (8). Indy è in streak con 4W consecutive ultima delle quali 38-14 sui Titans.

I quarterback titolari di Steelers-Colts — In cabina di regia per gli Steelers c'è l'eterno Aaron Rodgers che in questa stagione ha già messo a segno 16 td con 5 intercetti. Dall'altra parte troviamo l'ex Giants Daniel Jones, il quarto miglior qb della lega per yards lanciate in questo inizio di annata. Jones viaggia a 10 td pass e 3 intercetti in 8 match.

Non perdere l’occasione di seguire Broncos-Cowboys in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della NFL. Non perderti nemmeno un touchdown di Broncos-Cowboys in diretta streaming gratis su Bet365!