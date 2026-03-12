Stoccarda-Porto, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 18:45 di giovedì 12 marzo all'MHP Arena

Filippo Montoli 12 marzo - 09:29

Cominciano anche gli ottavi di finale di Europa League e nel primo gruppo di partite è compresa quella tra Stoccarda e Porto. La gara è in programma alle ore 18:45 di giovedì 12 marzo allo stadio MHP Arena. Una delle sfide più affascinanti di questo turno promette fin da subito grande spettacolo. Ecco dove vedere Stoccarda-Porto in diretta tv e streaming.

Stoccarda-Porto, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in programma giovedì 12 marzo alle ore 18:45 è visibile in diretta tv su SkySport, precisamente al canale 254 del telecomando. Per lo streaming, le possibilità sono su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre — Lo Stoccarda arriva alla sfida dopo aver superato ai playoff il Celtic. L’1-4 dell’andata è stato sufficiente alla squadra di Hoeneß, che si è potuto permettere di perdere 0-1 il ritorno. Il periodo dei tedeschi è in generale positivo. In Bundesliga arriva da quattro risultati utili consecutivi, avendo vinto con Colonia (3-1) e Wolfsburg (4-0), e pareggiato con Heidenheim (3-3) e Mainz (2-2).

Il Porto ha appena disputato i due big match portoghesi, giocando tra campionato e coppa contro Sporting Lisbona e Benfica. Nel primo caso ha perso 0-1 l'andata delle semifinali della competizione locale. Nel secondo ha pareggiato 2-2. Nelle tre gare precedenti, tutte di Liga Portugal, ha invece vinto con Nacional (0-1), Rio Ave (1-0) e Arouca (3-1).

Le probabili formazioni — Hoeneß ha fuori dai disponibili quattro giocatori. Jovanovic, Vagnoman, Zagadou e Diehl non prenderanno parte alla gara d’andata. Situazione nettamente migliore per Farioli, il quale non ha calciatori indisponibili. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; El Khannouss, Undav, Leweling; Demirovic. Allenatore: Sebastian Hoeness.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Froholdt, Varela, Mora; Pepe, Gul, William Gomes. Allenatore: Francesco Farioli.