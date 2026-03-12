derbyderbyderby streaming Stoccarda-Porto, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

EUROPA LEAGUE

Stoccarda-Porto, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Stoccarda Porto dove vedere
La sfida è in programma alle ore 18:45 di giovedì 12 marzo all'MHP Arena
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Cominciano anche gli ottavi di finale di Europa League e nel primo gruppo di partite è compresa quella tra Stoccarda e Porto. La gara è in programma alle ore 18:45 di giovedì 12 marzo allo stadio MHP Arena. Una delle sfide più affascinanti di questo turno promette fin da subito grande spettacolo. Ecco dove vedere Stoccarda-Porto in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere i migliori eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto della tua squadra del cuore sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Stoccarda-Porto, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

Il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in programma giovedì 12 marzo alle ore 18:45 è visibile in diretta tv su SkySport, precisamente al canale 254 del telecomando. Per lo streaming, le possibilità sono su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Lo stato di forma delle due squadre

—  

Lo Stoccarda arriva alla sfida dopo aver superato ai playoff il Celtic. L’1-4 dell’andata è stato sufficiente alla squadra di Hoeneß, che si è potuto permettere di perdere 0-1 il ritorno. Il periodo dei tedeschi è in generale positivo. In Bundesliga arriva da quattro risultati utili consecutivi, avendo vinto con Colonia (3-1) e Wolfsburg (4-0), e pareggiato con Heidenheim (3-3) e Mainz (2-2).

Il Porto ha appena disputato i due big match portoghesi, giocando tra campionato e coppa contro Sporting Lisbona e Benfica. Nel primo caso ha perso 0-1 l'andata delle semifinali della competizione locale. Nel secondo ha pareggiato 2-2. Nelle tre gare precedenti, tutte di Liga Portugal, ha invece vinto con Nacional (0-1), Rio Ave (1-0) e Arouca (3-1).

Stoccarda-Porto, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 23 OTTOBRE: Francesco Farioli, allenatore dell'FC Porto, durante la partita della terza giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2025/26 tra il Nottingham Forest FC e l'FC Porto al City Ground il 23 ottobre 2025 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

Hoeneß ha fuori dai disponibili quattro giocatori. Jovanovic, Vagnoman, Zagadou e Diehl non prenderanno parte alla gara d’andata. Situazione nettamente migliore per Farioli, il quale non ha calciatori indisponibili. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; El Khannouss, Undav, Leweling; Demirovic. Allenatore: Sebastian Hoeness.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Froholdt, Varela, Mora; Pepe, Gul, William Gomes. Allenatore: Francesco Farioli.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Per accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, basta registrarsi su Goldbet

Leggi anche
AZ-Sparta Praga, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE
NBA, Thunder-Celtics: diretta tv e streaming live del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA